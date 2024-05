El Govern aprova la convocatòria del procés de selecció d’un nou notari

Un notari en l’exercici de la seva feina (azerbaijan_stockers / freepik)

El Govern ha aprovat la convocatòria del procés de selecció d’un notari mitjançant concurs oposició. L’objectiu és mantenir les cinc places de notari que actualment hi ha operatives a Andorra i que permeten donar un servei adequat a la ciutadania, tenint en compte que properament es preveu la jubilació d’un professional.

Pel que fa a la presentació de candidatures, les persones interessades han d’adreçar la seva sol·licitud al web www.e-tramits.ad amb el 13 de setembre de 2024 com a data límit, tenint en compte que la data prevista per a la realització de les diferents proves és el novembre i el desembre d’enguany. Els candidats seran informats amb antelació de l’hora i el lloc exactes de la convocatòria.

El procés de selecció consta d’una fase de concurs, que té una ponderació total d’un 15%, en la qual es valoraran els mèrits indicats en el currículum vitae, destacant aspectes com la formació reglada acreditada o l’experiència professional acreditada en l’àmbit del dret al Principat d’Andorra. A més, al procés s’inclou una fase d’oposició, que té una ponderació sobre el total d’un 85% i que consta d’una prova de caràcter teòric i d’una de caràcter pràctic, així com una d’idiomes. El procés de selecció compta també amb una prova psicotècnica.

Una vegada el tribunal hagi finalitzat el procés de selecció, el notari haurà de seguir una formació inicial d’una durada màxima de sis mesos abans de prendre possessió del càrrec, incloent-hi pràctiques tutelades en una o més notaries d’Andorra. La data d’inici i finalització d’aquesta formació es notificarà al candidat que hagi obtingut la puntuació més alta, una vegada finalitzat el procés de selecció.

En paral·lel, i seguint la Llei de text consolidat del notariat, s’ha establert que el tribunal de selecció que ha de valorar les proves i avaluar els candidats es compon per la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné; pel president de la Cambra de Notaris, Jordi París; pel president del Tribunal Superior de Justícia, Albert Andrés; pel president de la Batllia, David Moynat; i per dos lletrats amb un alt grau d’experiència com són Antoni López i Josep Ferrer.

Els interessats poden descarregar gratuïtament el plec de bases i la sol·licitud de la convocatòria a www.e-tramits.ad. En cas de requerir informació complementària aquesta es pot demanar al Ministeri de Justícia i Interior.