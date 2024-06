Millora una truita a la francesa amb farcits deliciosos

Una truita a la francesa amb uns espàrrecs verds (AMIC)

La truita francesa és una opció clàssica per a sopars ràpids quan estem curts de temps i ingredients. És una solució comuna quan arribem tard a casa i necessitem improvisar alguna cosa per a menjar. Tot i la seva simplicitat, és nutritiva i versàtil, permetent crear noves variants amb una mica d’imaginació i temps addicional.

El més important per a cuinar una bona truita francesa és tenir ous frescos, una paella en bon estat per a evitar que s’enganxi, una temperatura mitjana constant per a una cocció uniforme, sal afegida quan els ous estiguin una mica quallats, i una mica de destresa per a donar-li forma. En general, es fan servir dos ous per persona.

Els passos bàsics per a preparar una truita són batre els ous sense sal fins que estiguin uniformes, escalfar una paella amb poc oli o mantega, abocar els ous batuts i moure’ls suaument per a distribuir-los uniformement a la paella, afegir sal, doblegar la truita sobre si mateixa i quallar fins que estigui daurada al gust.

Si es vol afegir més substància a la truita, es poden incorporar farcits o guarnicions quan els ous estiguin una mica quallats.





A continuació, cinc idees de farcits per a truites franceses:

Pernil i formatge

Bonítol sol o acompanyat amb pebrots rostits o tomàquet fresc

Bolets i carbassó

Gambes i espàrrecs verds

Bacallà i pebrot verd





Per https://www.consumer.es/