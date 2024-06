‘Furiosa: De la saga Mad Max’, de George Miller

Nou anys després de l’espectacular i adrenalínica ‘Mad Max: Fury Road’ el director australià George Miller presenta una nova entrega de la visceral saga ‘Mad Max’, ‘Furiosa: De la saga Mad Max’, que ve a ser una preqüela de l’anterior. George Miller ha escrit aquesta nova aventura motoritzada amb Nico Lathouris i exerceix de nou com a productor al costat del seu soci habitual Oscar Doug Mitchell.

Miller retorna a l’hàbitat que millor coneix, el desert d’un futur apocalíptic, després de rodar una estranya pel·lícula en format de conte, ‘Tres mil años esperándote’ (2022), amb Tilda Swinton i Idris Elba. George Miller ha creat una mitologia pròpia conformada per cinc entregues a partir d’un primerenc ‘Mad Max’ (1979) on explotava un món distópic en què els supervivents es mataven per un recurs escàs, el petroli.

Ara, a ‘Furiosa: De la saga Mad Max’, Anya Taylor-Joy es posa en el paper principal de la nova heroïna de la nissaga, Furiosa, una jove venjativa i guerrera després de ser segrestada de petita per la banda liderada per un inhumà i cruel senyor de la guerra del desert, Dementus (Chris Hemsworth). En aquest món mort i amb faccions irreconciliables, existeix un altre enclavament humà, la Ciutadella, regnada per un altre tirà, Immortan Joe (Lachi Hulme), rodejat dels seus despietats sequaços. Una epopeia rugent, salvatge i desfermada que compta amb seqüències espatarrants, especialment la de l’atac al comboi conduït per Pretorià Jack (Tom Burke) amb escamots de protecció de guerrers suïcides pintats de blanc.

Una cinta pletòrica d’imaginació, de fantasia desbordant, amb personatges inimaginables i artefactes delirants que conformen una iconografia incombustible. Aquesta turboaventura en la motosfera, en què les motos són com els cavalls del Far West, resulta una experiència cinematogràfica prodigiosa. Un submon dantesc de ferralla, benzina, aigua, rovell, òxid, pols i armes de tota mena imbuït dels colors ocres de la sorra del desert. En el repartiment trobem, a més, Elsa Pataki com a Mr. Norton o Charlee Fraser com a mare de Furiosa, Mary Jabassa.