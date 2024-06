Ossos panda una mica “sapastres”

Dins de les diferents espècies d’ossos, segurament que per a tothom, n’hi ha una que sobresurt per la seva morfologia i el seu comportament. Aquesta espècie sembla més un peluix que no pas un animal pels seus colors i pelatge. Ens estem referint, evidentment, als ossos panda. Encara que, compte, perquè per molt afables i simpàtics, no deixen de ser plantígrads.

Aquesta setmana, al “Naufragant per la xarxa” hem buscat la part més juganera i divertida de l’espècie. Val a recordar que es tracta d’uns animals que han passat per seriosos problemes de supervivència en el seu hàbitat natural. Afortunadament hi ha molts centres que vetllen per a garantir que la raça no desaparegui. És en aquests centres on són cuidats i s’ho passen d’allò més. Com a prova, aquest vídeo del YouTube, del compte Panda Story.