Horòscop del 10 al 16 de juny

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Potser no arribareu a fer tot el que voleu, però sí que estareu molt ben acompanyats i això ja serà una recompensa prou gran com perquè us sentiu molt satisfets amb el que haureu pogut fer. En el camp de la parella les coses us aniran força bé i la comunicació serà molt fluida amb la tranquil·litat de poder parlar de qualsevol cosa sense patir i amb total llibertat. És important que aprofiteu aquesta situació.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Hi ha molt bona compaginació entre la feina i el plaer, fins al punt que us sentireu molt segurs de vosaltres mateixos i, això, us donarà molta força per a lluitar pel que voleu, tindreu un bon recolzament per part de la parella, si en teniu, és clar, i sabreu dir el que toca en el moment més adequat, cosa que us facilitarà la vostra lluita personal. Tindreu molt bon rotllo amb la figura de la mare que sempre va bé.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La veritat és que tindreu molta sort amb tot i, això, no passa gaire sovint, cal que ho aprofiteu i us espavileu per a canviar les coses que no us agraden i, així, estareu millor. No obstant, hi ha un aspecte que no va gaire bé i és el de les amistats, en el qual podeu tenir alguna ensopegada i pot no anar gaire bé que diguem, haureu de mirar de no posar-vos gaire amb la manera de fer de la gent que us envolta.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Ho tindreu molt bé en el camp de la feina, si cal anar a buscar-ne seran uns bons dies per a fer-ho, ara bé heu de tenir en compte que no serà fàcil lluitar per la vostra autoestima que és el que porteu pitjor, heu de creure en vosaltres mateixos, si no ho feu vosaltres qui voleu que ho faci? És molt important mostrar seguretat i pels vostres aspectes astrològics això serà el que us costarà més, esforceu-vos-hi.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Tindreu una facilitat molt gran per a lligar, si esteu lliures i podeu, endavant! Ara, si ja teniu parella no us passeu que potser us acaben estirant les orelles. La veritat és que al llarg d’aquests dies tindreu moltes ganes de jugar i estareu molt contents, cosa que heu d’allargar tot el temps que pugueu, en certa manera podreu contagiar a tothom amb la vostra alegria i això és el que heu de fer per a anar bé.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

És molt probable que per part d’alguna amistat una mica més gran d’edat que vosaltres se us obri algun camí per a trobar alguna cosa interessant per a casa vostra, ja bé sigui que us donin un moble o alguna cosa per a decorar la casa, o bé, us donin pistes per a trobar una casa per a viure si és que us fa falta. A banda d’això tindreu alguna conversa amb la mare que us anirà d’allò més bé per a pujar els ànims.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

L’empenta que tindreu per a tirar endavant totes les coses serà impressionant, no voleu que ningú us faci cap favor i, per tant, us poseu les piles per a poder trencar amb totes aquelles coses que us fan por o respecte i que sempre deixeu per fer més endavant, doncs ara ha arribat el moment de fer-ho tot sense tenir por de res. Però això no vol dir que us hagueu de posar tossuts amb coses que no toquen, penseu.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Sembla que les coses del tema amorós se us estan posant una mica de cara i és important que mireu de posar-hi de la vostra part perquè acabi d’anar tot bé. Amb el que m’haureu de vigilar és amb el tema diners que la veritat és que està anant una mica de baixa i no va gaire bé que diguem, és qüestió de que us poseu les piles i comenceu a comptar fins on podeu arribar, què us convé i què no per a anar afluixant.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Fins i tot serà maco de veure com us ho feu per a espavilar-vos amb els embolics que anireu tenint, i és que fa gràcia el fet de que trobareu les sortides més estrambòtiques que ens podem imaginar i amb una alegria que serà impressionant. I és que tot i que estareu als núvols us sortirà tot rodó. Una de les coses que heu de tenir present és que també podeu tenir sort amb el tema jocs, però no aposteu gaire.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Tindreu la sensibilitat molt a flor de pell i això us pot portar algun moment de tibantor, heu de mirar de no ficar-vos en embolics sentimentals de terceres persones perquè de ben segur acabarà tocant-vos el rebre a vosaltres i tampoc cal. Mireu de passar-vos-ho bé anant una mica de festa amb els amics i no us deixeu envair pels problemes sentimentals, més aviat esquiveu-los, us anirà millor.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Pot ser que tingueu algun desengany en el sexe, però no us ho agafeu molt a pit que són coses que passen i no té perquè ser un problema greu. A banda d’això la veritat és que tindreu uns dies molt especials tant en la feina com en la parella, tenint molt bon rotllo amb la figura del pare i sabent com actuar en cada moment davant dels diferents problemes sorpresa que se us puguin presentar.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Teniu ficat al cap que és el moment de canviar moltes coses i que heu de fer mans i mànigues per a deixar-ho tot arreglat i diferent. Us aconsello que no tingueu tanta pressa que les coses s’han d’anar fent poc a poc per a anar bé i no cal ser tan radical. A part, si teniu una mica de paciència us vindran coses ben bones que us faran estar molt més bé del que us penseu, o sigui que calma i tranquil·litat.