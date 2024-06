Els grans de la tecnologia demanen digitalització a Europa

Un home usant Internet a través del mòbil (AMIC)

Ericsson s’ha unit a quatre de les empreses de tecnologia més grans del món (Nokia, IBM, Intel i Vodafone) per a instar els responsables de dissenyar les polítiques de la Unió Europea a prendre accions urgents en cinc àrees clau que permetin assegurar que la regió sigui veritablement competitiva en l’Economia Digital.

A través d’aquesta crida, aquests cinc pesos pesants de la tecnologia mundial reclamen als responsables europeus la necessitat de dissenyar un veritable Mercat Únic Digital en el qual s’abordi la bretxa d’inversió en connectivitat digital i no introdueixi càrregues reguladores innecessàries per a les empreses que operen en l’ecosistema digital.

A més, a través del comunicat, les cinc companyies busquen posar en relleu les necessitats de competitivitat digital i de connectivitat avançada d’Europa. Pretenen així que aquestes necessitats se situïn en el més alt de l’agenda de la pròxima Comissió Europea, que seguirà a les eleccions al Parlament Europeu el juny de 2024.

En paraules de Robert Condon, Head of Ericsson’s Government and Policy Advocacy per a Europa, “Europa ha d’aprofitar l’oportunitat per a convertir-se en líder mundial en internet industrial, capitalitzant el potencial de tecnologies emergents com la IA, la computació quàntica i la connectivitat 5G Standalone”. “Els estats membres i la UE han de treballar amb la indústria per a impulsar el desplegament d’una infraestructura digital de classe mundial, l’adopció d’eines que augmentin la productivitat i assegurar que l’entorn regulador estigui preparat per al futur“, ha afirmat Condon.





Les cinc demandes clau transmeses per Ericsson i les altres quatre companyies implicades són:

Accelerar el desenvolupament d’un veritable Mercat Únic Digital

Els responsables de la definició de les polítiques europees han de centrar-se en la implementació consistent i coherent de les regulacions existents en l’ecosistema digital i que permetin aprofitar el poder d’un veritable Mercat Únic Digital. Han d’evitar introduir noves càrregues reguladores que dificultin a les empreses de telecomunicacions accelerar el desplegament de xarxes, o que impedeixin a altres empreses l’adopció d’eines digitals.





Incentivar la inversió en connectivitat avançada

Europa necessita operadors de telecomunicacions saludables amb l’escala per a invertir en 5G Standalone, fibra i, en el futur, 6G. El marc regulador per a les telecomunicacions necessita modernitzar-se, incloent-hi un enfocament renovat del control de fusions i l’assignació d’espectre, amb llicències més llargues i regles harmonitzades entre els estats membres. Les solucions de connectivitat avançada, necessàries per a optimitzar l’ús d’energia i recursos naturals d’acord amb els objectius de sostenibilitat de la UE, també han de formar part de la taxonomia de la UE per a atreure finançament verd i donar suport al desplegament de xarxes.





Regular de manera diferent les tecnologies dirigides a empreses i al consumidor

Els objectius de les polítiques europees han de centrar-se a corregir falles del mercat, garantir un camp de joc anivellat i abordar potencials riscos per a la societat. En considerar la regulació, els responsables europeus han de distingir entre els proveïdors de serveis B2B, que generalment operen sota acords contractuals ben establerts, amb accés limitat a les dades del client, i les empreses amb productes o serveis dirigits al consumidor.





Fomentar polítiques que facin que les empreses de confiança prosperin a Europa

L’entorn polític ha d’encoratjar a les empreses de confiança a prosperar a Europa a través del comerç, el reclutament i la recerca. La cooperació entre països amb mentalitat similar, inclosa la cooperació transatlàntica, també continua sent essencial per a donar suport a un entorn empresarial positiu.





Cal assegurar que Europa estigui llesta per a aprofitar els beneficis de la computació quàntica i la IA

L’era quàntica serà tant transformadora com revolucionària, la qual cosa portarà a avanços en indústries estratègiques com la salut, les finances i la logística. També crearà nous desafiaments per a la seguretat. Els responsables de polítiques europeus han de preparar-se per a l’era quàntica promovent l’experimentació en etapes primerenques en l’aplicació industrial i el desplegament, fomentant cadenes de subministrament resilients i incentivant la inversió del sector privat a Europa.

També han de centrar-se a preparar la infraestructura crítica per a la migració a estàndards segurs per a l’era quàntica com a part de la seva planificació de polítiques de ciberseguretat, àrees que mereixen un suport particular i augmentat en R+D. En aquest context, els mecanismes i processos de finançament europeus d’R+D haurien de millorar-se i estar més coordinats.





Per Tecnonews