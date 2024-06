Què és l’Encefalopatia de Hashimoto?

L’Encefalopatia de Hashimoto és una malaltia que també afecta el cervell (Getty images)

L’Encefalopatia de Hashimoto és una complicació neurològica associada a la tiroïditis de Hashimoto. En aquesta condició, el sistema immunitari ataca la mateixa glàndula tiroidal, provocant una disminució en la producció d’hormones tiroidals. Aquesta baixada d’hormones pot causar diversos símptomes, com ara fatiga, augment de pes, pèrdua de cabell, entre d’altres.

El que diferencia l’Encefalopatia de Hashimoto d’altres formes de disfunció tiroidal és que també afecta el cervell. Aquesta condició es caracteritza per símptomes neurològics com ara pèrdua de memòria, confusió, dificultats de concentració, depressió i ansietat. En alguns casos, els símptomes poden ser tan greus com arribar a afectar la capacitat cognitiva i el comportament del pacient.

El diagnòstic de l’Encefalopatia de Hashimoto pot ser complex, ja que sovint es confon amb altres trastorns neurològics o psiquiàtrics. Els exàmens de sang per A avaluar els nivells d’hormones tiroidals són essencials, però també es poden fer proves més específiques com ara la ressonància magnètica cerebral per a descartar altres causes dels símptomes.

El tractament de l’Encefalopatia de Hashimoto es basa principalment a normalitzar els nivells d’hormones tiroidals amb medicaments com la levotiroxina. En alguns casos, també es poden utilitzar tractaments immunosupressors per a reduir l’activitat del sistema immunitari i minimitzar els danys al cervell. A més, el suport psicològic i la teràpia cognitivoconductual poden ser molt útils per a ajudar els pacients a gestionar els símptomes emocionals i cognitius.

És essencial augmentar la consciència sobre l’Encefalopatia de Hashimoto entre els professionals de la salut i la població en general. Molts pacients amb aquesta condició pateixen durant anys sense un diagnòstic adequat, cosa que pot afectar greument la seva qualitat de vida.

A més, és important educar els pacients amb tiroïditis de Hashimoto sobre els símptomes d’aquesta complicació perquè puguin reconèixer els signes i buscar ajuda mèdica adequada. Una detecció i un tractament precoços poden fer una gran diferència en el pronòstic i la progressió de la malaltia.