Xavier Espot remarca el compromís del Govern amb el benestar de la gent gran

Xavier Espot conversant amb la gent gran (SFG)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha refermat el compromís de l’Executiu amb la gent gran del país, “treballant per a garantir una vellesa digna” per a “disposar d’un col·lectiu de persones autònomes i dinàmiques”. Ho ha dit durant el seu discurs a l’assemblea general ordinària de la Federació de la Gent Gran, que s’ha celebrat aquest dimecres al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i que ha comptat també amb la participació de la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, i de la ministra de Salut, Helena Mas.

Durant la trobada, els representants polítics han copsat de primera mà les inquietuds de la gent gran i, a la vegada, els han fet partícips dels objectius que planteja el Govern per a continuar avançant en la millora del benestar de la gent gran. En aquest sentit, Espot ha posat en relleu l’aposta per a incrementar el personal i els recursos d’un Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) que “s’ha convertit i es convertirà cada cop més en una peça clau del model d’atenció a la gent gran”.

Xavier Espot s’ha referit a l’ajustament de les condicions de la targeta magna, ampliant la data de caducitat que ha passat de cinc a deu anys. Finalment, el cap de Govern ha avançat que es treballa per a signar un acord amb l’Ajuntament de Barcelona per a implantar un projecte desenvolupat pel consistori català centrat en pal·liar els efectes de la soledat no volguda i en prevenir situacions de risc de les persones grans gràcies a una xarxa de suport de barri.