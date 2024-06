Les inscripcions per a participar al Seu Rock 2024 seran online

Cartell del Seu Rock 2024 (Aj. la Seu)

Des d’aquest diumenge 16 i fins al dissabte 22 de juny es podran formalitzar les inscripcions per a participar al Seu Rock 2024, cita musical que s’emmarca dins la Festa Major de la Seu d’Urgell i que té com a objectiu promocionar i possibilitar el protagonisme dels grups musicals del municipi. Les inscripcions s’hauran de fer online des del web municipal: www.laseu.cat.

Les places són limitades i comptarà per estricte ordre cronològic. Recordar que al Seu Rock hi poden actuar tot tipus de bandes, grups i solistes de la Seu d’Urgell i del territori, que s’emmarquin dins dels diferents estils musicals com rock, pop-rock, punk rock, rock dur i rock alternatiu.

Al Seu Rock hi podran participar un màxim de 6 grups. En cas que hi hagi més grups inscrits que places previstes, a partir del número 7 quedaran en reserva seguint el mateix ordre cronològic d’inscripció. En el moment de la inscripció cal afegir el rider (fitxa tècnica) de les necessitats de sonorització del grup.

D’altra banda, es convoca una reunió d’organització per al dimarts 25 de juny, a les vuit del vespre, que tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Val a dir que és obligatòria l’assistència, almenys una persona per grup.