El Voluntariat per la llengua torna a batre rècord de participació amb prop de 180 parelles lingüístiques

Festa i lliurament de diplomes del Voluntariat per la llengua 2023-2024 (SFGA)

El Voluntariat per la llengua ha tancat la temporada 2023-2024 amb un nou rècord de parelles lingüístiques participants, 177 en total, si se sumen les de nova creació, les que continuen actives de temporades anteriors, les parelles joves del Col·legi María Moliner i els participants en el programa de voluntariat virtual entre Andorra i Praga.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha reconegut la importància de la figura dels voluntaris i dels aprenents durant la festa de final de temporada celebrada aquest dijous al vespre a La Fada Ignorant. “Agraeixo la participació a les noves parelles lingüístiques, que aquest cop han estat molt nombroses, i també als voluntaris i aprenents de català d’altres anys que hi continueu participant. La vostra implicació enriqueix un projecte que cada cop és més gran”, ha afirmat Mònica Bonell.

A l’acte de final de temporada s’han lliurat els diplomes de participació a les parelles lingüístiques que hi han pres part i hi ha hagut un sopar pica-pica amenitzat per un concert del grup andorrà Rokyo.

Al llarg d’aquesta temporada, el Servei de Política Lingüística ha ofert diverses promocions a les parelles lingüístiques, com invitacions als museus o concerts a l’Auditori Nacional o visites guiades a exposicions. Concretament, els voluntaris i aprenents han pogut visitar el Museu Postal; l’exposició Orlan: el cos com a manifest a la Sala d’Exposicions del Govern, situada al Parc Central; o assistir a un partit de bàsquet del BC Andorra i a un concert de Komanem. L’objectiu d’aquestes activitats és promoure l’intercanvi i la conversa en català entre diverses parelles lingüístiques, i alhora fomentar el consum cultural en la llengua oficial com a eix vertebrador i integrador, segons ha indicat Bonell.

Des dels seus inicis, l’any 2005, han participat en el Voluntariat per la llengua més de 2.500 persones de més de 45 països diferents, i anualment es fan una mitjana d’entre 80 i 100 noves parelles lingüístiques que es troben una hora a la setmana per a parlar en català, xifra que aquest curs s’ha superat amb escreix. Cal remarcar el voluntariat jove gestionat pel professorat de català del Col·legi Espanyol María Moliner. Aquest curs han participat prop de 100 alumnes en aquesta modalitat integradora dels alumnes nouvinguts.