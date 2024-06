Cada dia anem més estressats

Roser Rodríguez Jerez

Avui en dia, cada cop amb més freqüència, la paraula estrès és utilitzada per a referir-se a una malaltia que es produeix a conseqüència de la mateixa societat i de l’estil de vida que portem. Pressions de la vida quotidiana i altres condicionants repercuteixen de manera negativa sobre la salut. Aquesta malaltia va en progressió a nivell mundial i és molt preocupant perquè qualsevol persona la pot patir indistintament de l’edat, el gènere, la condició econòmica o la raça. No obstant això, cal saber què significa realment la paraula estrès.

En el món agitat i exigent d’avui en dia, l’estrès és un company constant per a molts. Ja sigui a causa de la càrrega laboral, preocupacions familiars o simplement per la pressió de la vida quotidiana, l’estrès pot manifestar-se de maneres sorprenents, fins i tot amb dolor físic: mals de cap, rigidesa a la mandíbula, problemes a les articulacions, de caràcter digestiu…

Una bona eina per a combatre l’estrès, que jo personalment he fet i continuo fent sempre que estic inquieta i estressada, és posar-me a escriure, tal com ho estic fent en aquest mateix moment.

No es tracta d’escriure pàgina rere pàgina sobre el que passa. Amb una simple frase o unes quantes (depenent de com et sentis) n’hi ha prou. Reconèixer quins són els teus factors d’estrès et pot ajudar a prendre la iniciativa per a combatre’ls. Només has d’escriure allò que estigui succeint i allò que sents davant d’una situació determinada.

El simple acte d’escriure pot ser un alliberament emocional fantàstic i et pot ajudar a centrar-te en altres qüestions que no siguin aquelles que et generen estrès. També m’ha anat molt bé, quan estava molt estressada, fer una passejada. Només amb 10 minuts de caminada pot ser suficient perquè et sentis més relaxat i puguis reprendre la feina.

Tot i això, és extremadament necessari tenir moments que et pertanyin només a tu, on no hagis de preocupar-te per res més. Però, un hobby no ha de ser social perquè t’ajudi a reduir l’estrès. Només has de trobar alguna cosa amb què desconnectar les preocupacions i que et faci sentir bé.

En resum… Fer exercici millora l’estat d’ànim i redueix l’estrès. També pot ajudar a alliberar la tensió acumulada als músculs a través de l’estirament i l’activitat física. Podeu provar, també, la meditació (encara que, a mi, personalment, no m’ha anat bé, no puc estar quieta molta estona, em posa molt nerviosa), però, escoltar música relaxant, sí que em resulta positiu.

Intenta, igualment, buscar humor a la vida. El riure pot ser el millor medicament.