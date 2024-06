A punt, la 7a edició de la festa Holi Andorra a Encamp

Cartell de la festa Holi 2024

La que molts qualifiquen com la festa gratuïta més divertida de l’any, on nens i adults s’embruten de colors per a celebrar l’arribada del bon temps, ja és a tocar. La festa Holi Andorra que se celebra a Encamp tindrà lloc aquest mateix dissabte, 15 de juny, durant tot el matí.

Aquest any, segons han informat els organitzadors, la festa Holi Andorra arriba amb un toc llatí que fusionarà l’alegria de la música de la Índia amb els balls caribenys. Aquest és el programa previst a Encamp per a aquest dissabte:

De 10:00 a 11:30. Classe de Ioga: Els 108 Surya Namaskar o salutacions al sol.





D’11:30 a 12:00. Animació amb balls llatins: Classe dirigida per a aprendre balls caribenys.





De 12:00 a 13:00. HOLI PARTY! Una hora de balls sense parar amb els millors grups d’animació del país i la tirada de colors.

La venda dels sobres de colors serà a la Plaça dels Arinsols, a Encamp, a partir de les 11:30 hores.