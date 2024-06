Troben una dona morta en un lavabo del Centre cultural lauredià

Una ambulància (Emergències)

Aquest matí de divendres s’ha conegut que una dona, de 78 anys, ha estat trobada sense vida en un lavabo de la planta dos del Centre cultural lauredià, a Sant Julià de Lòria. Segons sembla, el seu cercle més proper la va trobar en falta el vespre d’ahir dijous, que és quan se la va començar a buscar. En aquests moments s’està a l’espera dels resultats que revelin la causa de la mort que, aparentment, podria ser deguda a algun problema de salut ja que no hi havia signes de criminalitat.

La difunta era una persona molt coneguda a la parròquia, per la qual cosa, a mesura que avancen les hores, creix la consternació entre els veïns. La investigació per a esbrinar què ha pogut succeir segueix el seus curs. No es descarta que la dona hagués pogut patir una afecció quan era al lavabo o bé que hi hagués en sentir-se indisposada.