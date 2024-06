El 66% d’assistents a la Trobada Empresarial al Pirineu contempla crear nous llocs de feina al segon semestre

Primera jornada de la Trobada Empresarial al Pirineu, aquest dijous, a la Seu (RàdioSeu)

El 66% dels assistents a la Trobada Empresarial al Pirineu, a la Seu d’Urgell, preveu crear més llocs de feina els sis mesos vinents i el 84% preveuen tenir més beneficis que al 2023 o, com a mínim, els mateixos que l’any passat. Són dues de les conclusions del Baròmetre de la Trobada, l’enquesta que s’ha dut a terme un any més entre els participants per a conèixer l’estat d’ànim de les empreses catalanes i andorranes i les seves perspectives a curt i mitjà termini.

Sobre les previsions de creixement en la facturació de 2024 respecte a la de 2023, el 84,26% ha afirmat que confien que augmenti i només un 9,26% creu que es reduirà, mentre que el 6,48% no ho sap. Paral·lelament, un 43,7% dels empresaris inscrits confia a incrementar també els beneficis i un 40% espera que, com a mínim, els mantindran “més o menys” com l’any passat. En canvi, un 13,33% detecta una disminució i el 2,96% no sap encara com tancarà l’any.

Sobre les necessitats laborals, dues de cada tres empreses (66,67%) preveuen crear nous llocs de feina, 23,53% no ho contemplen i el 9,8% no ho saben. Finalment, pel que fa als preus de venda dels seus productes o serveis, més de la meitat dels participants (53,42%) admeten que preveuen apujar-los, mentre que en canvi un 37,89% asseguren que els mantindran. El 8,7% restant no ho saben encara.





Un 62% defensa més poder de decisió per a la UE

El Baròmetre també ha preguntat enguany sobre si la Unió Europea hauria de tenir més poder de decisió en qüestions econòmiques. En aquest punt, el 62,16% s’hi ha mostrat d’acord, mentre que el el 20,95% no només ho rebutja sinó que defensa que la UE retorni competències als Estats membres. El 16,89% defensen que es mantingui l’actual repartiment de poders.

El president de la Trobada Empresarial al Pirineu, Josep Serveto, ha valorat que “la primera de les preguntes que hem fet a les empreses és si preveien un increment de facturació, i més del 80% de les empreses que han participat en la votació preveuen incrementar la facturació. Això de per si no és una bona notícia només, sinó que ha de venir acompanyada d’un increment de beneficis. La segona pregunta era si les empreses preveien incrementar beneficis respecte a els anys anteriors, i un 43% de les empreses preveuen augmentar beneficis. I la tercera dada, que és molt rellevant, és si les empreses preveien crear ocupació, i més del 60% de les empreses que han participat en la votació preveuen incrementar l’ocupació, i per tant es confirma la notícia que les empreses són una font de generació de riquesa i ocupació pel territori. Finalment, hem preguntat si la Unió Europea hauria de tenir més protagonisme amb temes econòmics i financers, i un 60% dels assistents que han votat, han votat afirmativament; en conseqüència, sembla que el que ha comentat l’exprimer ministre italià Enrico Letta, en relació a què aquesta descentralització de la Unió Europea no ens portarà a cap lloc, i que sí seria interessant crear un mercat únic, doncs sembla que els assistents pensen exactament el mateix”.