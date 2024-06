Roser Rodríguez Jerez

Gairebé tots podem ser persones sinceres amb nosaltres mateixes, que no intenten aparentar ni fingir, que no busquen ajustar-se a un cànon, trencant fins i tot amb qualsevol tipus de prototip si aquest no encaixa amb allò que veritablement són. Les anomenarem persones especials i per a mi són aquelles que quan ets al seu costat, sembla que una aura de pau t’envolta perquè et sents més tranquil, més segur, com si no et pogués passar res. Perquè et respecten, no et jutgen i perquè sempre donen la cara, fins i tot per a dir: tens raó, m’he equivocat o ho sento.

Són persones que han patit molt, han lluitat per a fer la seva vida a la seva mida i no a la mida de cap altra circumstància. Són transparents i senzilles, perquè saben que tots som especials. Són persones que t’escolten sense parar atenció a res més que a tu, s’obliden del món i, en aquell precís instant, només existeixes tu per a elles, perquè saben gaudir del moment, del contacte humà, d’una abraçada, d’un somriure…

Una persona especial és aquella que apareix en el moment just i al lloc adequat per a ajudar-te a complir un propòsit o continuar creixent. I, en general, una persona especial és aquella que t’estima, que t’aprecia i que vol el millor per a tu.

Per això, pot ser la teva parella, però també pot ser un amic, un pare o una mare, algú que va canviar la teva manera de veure i viure la vida o, simplement, algú que va aparèixer com per art de màgia quan les coses es van posar lletges.

Fan bonic el teu món, no perquè mai tinguis discussions o conflictes, sinó perquè saps que són al teu costat i ho fan des del cor. Malauradament, no sempre ens n’adonem i, en lloc de canviar la nostra actitud i cuidar-les com es mereixen, les deixem escapar o se’n van de la nostra vida.

No deixis marxar a una persona especial sense abans haver aprofitat cada instant i cada experiència per a créixer al màxim com a persona. I no deixis escapar mai una oportunitat, una conversa o una bona acció pensant que la podràs recuperar en un altre moment. És possible que aquell dia no arribi mai.

Perquè les persones especials són tresors. I els tresors no abunden.