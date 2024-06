Una dona amb intolerància a la lactosa (Getty images)

La intolerància a la lactosa és un trastorn digestiu que afecta a milions de persones a tot el món. Aquesta condició es produeix quan el cos no pot descompondre la lactosa en sucres més simples per a la digestió, degut a una deficiència d’un enzim anomenat lactasa.

Els símptomes més comuns d’aquesta intolerància inclouen gasos, inflor abdominal, dolor i rampes estomacals, i diarrea després de consumir productes lactis. Aquests símptomes poden aparèixer entre 30 minuts i dues hores després de consumir lactosa.





Com Detectar la Intolerància a la Lactosa

Hi ha diversos mètodes per detectar la intolerància a la lactosa:

Un d’ells és el test de tolerància a la lactosa, que implica beure una solució que conté lactosa i monitorar els símptomes durant diverses hores. Aquesta prova s’ha de realitzar sota supervisió mèdica.

Una altra opció és el test de l’aire espirat, que mesura els nivells de gasos produïts pel metabolisme de la lactosa en el cos. També hi ha proves genètiques que poden identificar la predisposició genètica a la intolerància a la lactosa.

En el cas de sofrir aquesta intolerància, és important evitar els productes lactis o reduir-ne la ingesta per a prevenir els símptomes. Això inclou llet, formatge, mantega, iogurt i altres productes que contenen lactosa. No obstant això, hi ha alguns productes lactis com el formatge vell que sí poden ser tolerats per algunes persones, ja que contenen menys lactosa que altres productes làctics.

Afortunadament, hi ha una gran varietat d’alternatives a la lactosa disponibles, com ara les llets vegetals: llet d’ametlla, llet de soja, llet de coco i la llet d’arròs són opcions populars i fàcilment disponibles en els supermercats.

A més de les llets vegetals, també hi ha altres opcions com el formatges, iogurts i altres productes elaborats específicament per a persones amb aquesta intolerància. És important llegir les etiquetes dels productes per a assegurar-se que no continguin lactosa o que en continguin en quantitats mínimes.