Coberta del llibre infantil “Pedra a pedra”

Títol: Pedra a pedra

Escriptor: Isidro Ferrer

Il·lustrador: Isidro Ferrer

Editorial: A buen paso

Pàgines: 36

Edat: Per al més petits

Pedra a pedra és un bell catàleg de personatges, animals i paisatges fet, essencialment, amb pedres, i una mica de pintura, cola, alguna fusta, corda i filferro. El breu text que acompanya les imatges ens convida a col·leccionar pedres, classificar-les i crear, tot inspirant-nos en les composicions de l’autor.

Junt amb Crea el teu circ (2001) i Amb els dits d’una mà (2002), Pedra a pedra va ser publicat per la desapareguda Imaginarium l’any 2002. Ningú diria que han transcorregut dues dècades des d’aquella primera edició perquè, com passa amb tota l’obra d’Isidro Ferrer (premi nacional de Disseny 2002 i premi nacional d’Il·lustració 2006), les seves creacions són d’una actualitat sempiterna.

En aquesta reedició, A Buen Paso ha introduït uns pocs canvis, com són l’enquadernació amb tapes de cartró gruixut i cantonades arrodonides, el paper mat —més en sintonia amb el tema—, que atorga a la impressió un toc més «natural», unes petites modificacions en la traducció, i també més espai entre els paràgrafs, que facilita la lectura.

Estem molt feliços que s’hagi recuperat aquest títol. Amb Pedra a pedra les noves generacions podran apreciar i gaudir de l’enginy de Ferrer, del seu domini dels materials i dels espais, de la seva elegància gràfica i del seu minimalisme expressiu.

Ara bé, qui valori la proposta amb una mirada ecologista i respectuosa amb el medi natural podria preguntar-se què passaria si «tothom» agafés pedres del camp, del riu, de la platja… Què us semblaria tenir una mena de kit nature a l’escola amb elements naturals per a muntar-fotografiar-desmuntar les peces? Un material que, com l’obra d’Isidro Ferrer, també seria sempitern.





Emma Bosch / Clijcat / Faristol