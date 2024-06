Entrevista a Laura Jou, directora de ‘Caída Libre’

Laura Jou, directora de ‘Caída Libre’

Entrevistem Laura Jou amb motiu de l’estrena de la seva segona pel·lícula ‘Caída Libre’ després de la seva première en el marc del Bcn Film Fest 2024. Especialitzada en la direcció d’actors, Laura Jou va dirigir un curtmetratge produït per J.A. Bayona, ‘No me quites’ (2016), i debutava en el llargmetratge amb una adaptació de la novel·la de Pep Puig ‘La vida sense la Sara Amat’ (2009).

‘Caída libre’, una idea d’ella mateixa amb guió de Bernat Vilaplana, ha estat produïda de nou pel cineasta i productor J.A. Bayona, i aborda la crisi vital d’una dona madura, Marisol (Belen Rueda). El daltabaix de Marisol comença quan descobreix que el marit l’enganya amb una altra dona més jove, un desengany que repercutirà en la seva vida professional, ja que com a entrenadora de gimnàstica rítmica, pressionarà amb extrema duresa a una de les seves alumnes.

Laura Jou, directora de ‘Caída Libre’, “A mi m’interessa molt el tema de la dona, tingui l’edat que tingui”

Com sorgeix el projecte de ‘Caída Libre’?

“Jo estava treballant amb el J.A. Bayona i la Belén Atienza a ‘Un monstre em ve a veure’ (2016) i tenia la idea de fer un llargmetratge. Tenia una coneguda que just s’havia divorciat perquè el marit se n’havia anat amb una dona més jove i havia tingut un fill amb ella. I em va frapar tant la història que vaig encetar un treball de camp sobre dones que tinguessin 60 anys que sentissin que se’ls hi havia arruïnat la vida per culpa d’un fet similar.”

Com ha estat la implicació del cineasta i productor J.A. Bayona?

“M’ha ajudat sobretot com a director a aclarir-me, a clarificar-me. Sempre m’ha donat molta llibertat. Bayona valora les meves idees, la meva visió com a artista i m’ha defensat molt. I qui ha estat més al rodatge com a productora, en el dia a dia, ha estat la Belén Atienza, que és també la seva productora, que és una productora magnífica, per no dir la millor a Espanya. Ha sigut molt exigent. Treballar amb els millors fa que treguis el millor de tu.”

Com ha estat el canvi de tocar l’univers adolescent a ‘La vida sense la Sara Amat’ i ara centrar-se en el trasbals d’una dona madura?

“A mi m’interessa molt el món de la dona. No creguis que hi ha tantes diferències entre una adolescent i una dona gran, en tant que totes dues estan en una porta de canvi i tenen preocupacions, a vegades, molt semblants, saps. A mi m’interessa molt el tema de la dona, tingui l’edat que tingui. Ara estic obsessionada amb les dones de vuitanta anys, així que no m’estranyaria que acabés fent una pel·lícula sobre aquesta edat.”

Hi ha un canvi de registre entre el thriller de ‘La vida sense la Sara Amat’ i el melodrama de ‘Caída libre’, no?

“Caída libre’ és melodrama i thriller. Jo vaig rodar un melodrama, però el vaig muntar com a thriller. És molt diferent de ‘La vida sense la Sara Amat’ tot i que hi ha un interès per la profunditat psicològica dels protagonistes. És molt ambiciosa ‘Caída libre’. Jo estava molt obsessionada en què cada plànol fos memorable, que hi hagués molta textura, que hi hagués molts símbols, que el color estigués molt treballat.”

Has buscat el protagonisme d’una dona madura, un fet força inusual en el cinema actual?

“És que a mi m’interessen les dones en conflicte, que tenen història, que estan en processos problemàtics, que la vida els hi posa pedres a les rodes. Aleshores a mi em sembla que en una adolescent puc trobar resistències i conflicte i amb una dona de cinquanta anys, també, igual que en una de 80. A mi, les històries que només siguin descriptives no m’interessen.”

Sempre havies pensat en Belén Rueda per a aquest paper que li escau tan bé?

“Sí. Des del començament. Els productors ja havien treballat amb ella a ‘El orfanato’ (2007, J.A. Bayona), llavors me la van proposar i em va semblar una molt bona idea perquè tenia l’edat, tenia el físic, tenia l’experiència i tenia el talent.”

El film sembla que juga premeditadament amb l’ambivalència d’un rostre associat al cinema fantàstic o de terror com és el de Belén Rueda?

“Sí, una mica. Però vaig forçar-ho. Hi ha algun deix una mica fantàstic. I pensa que no hem muntat tots els plànols que tenien aquesta qualitat. Però sí que és veritat que hi ha una mica una voluntat, també de guió, que respiri alguna cosa una mica fantàstica, com especial. Està buscat. I després la part del thriller també està molt present, està molt subratllat. Ens preguntem “Què farà? Què passarà?” quan aquest personatge sembla que pot embogir.

Un dels pilars del film és l’activitat professional de la protagonista com a entrenadora de gimnàstica rítmica. D’on ha sortit la idea de buscar aquesta activitat esportiva? Ja la coneixíeu?

“No ho coneixia, però era un context que m’anava molt bé per a explicar un personatge tan rígid, tan autoritari, tan controlador. Jo sabia que havia de tenir una feina aquest personatge on podia obrir tot el ventall de caràcter que té. M’interessava un context en què això fos molt evident i que fos cinematogràfic i bonic de fotografiar. I, curiosament, la gimnàstica rítmica no apareix en cap altra sèrie ni pel·lícula. I això va ser molt interessant per a nosaltres. “

Hi ha un comportament reprovable associat al personatge de Belén Rueda, caracteritzada per la seva duresa, a estones assetjament, fins i tot?

“El que passa és que és un maltractament, d’alguna manera, permès. No és molt greu, diguéssim, el maltractament que ella sotmet a les gimnastes. És un maltractament, entre cometes, justificat, perquè a ella li estan fent molt mal. Serveix per a explicar que allò que et fan, ho acabes fent, que com a víctima pots acabar sent un maltractador, també.”

La protagonista jove, Mariia Netavrovana, la gimnasta que pateix la pressió de l’entrenadora, debuta com a actriu. Com ha estat aquesta elecció?

“Ella és refugiada de guerra, ucraïnesa, i exgimnasta. Però jo li vaig veure fusta d’actriu. Li vaig fer un càsting i em va encantar. Perquè té una cara que et mors, perquè té una sensibilitat, una vulnerabilitat especial. I jo, que la meva especialitat és la direcció, vaig sentir que podia dirigir-la perfectament.”

A part de l’activitat professional, l’altre pilar de la pel·lícula és la crisi matrimonial que travessa Marisol, no?

“Exacte. Una cosa afecta l’altra. Una cosa que vam mirar molt en el guió és de quina manera jugàvem amb l’equilibri entre l’àmbit personal i la feina. Com més dolguda és en l’àmbit personal, més autoritària i dura és en la seva feina. I més enllà d’això, quan ella fa mal a algú, s’està fent mal a ella mateixa. És una dona rígida i, com tot el que és rígid, es trenca. L’únic destí que té, un caràcter com aquest, és adonar-se que així no pot continuar.”

Podríem dir que és una pel·lícula sobre perdre el control, no?

“Sí. I acceptar les coses tal com són. És un viatge de la rigidesa a la sororitat, un viatge de la masculinitat a la feminitat, del control a l’acceptació, de l’ego a l’essència. És un viatge que, a poc a poc, ella ha d’anar aprenent a fer per a acceptar-se.”

Hi ha una escena a l’inici de la pel·lícula molt simbòlica que és quan ens presenten a la Marisol maquillant-se davant del mirall, com si es posés pintures de guerra, una màscara, no?

“Exacte. Ella s’està emmascarant. S’està cobrint, s’està tapant, com una guerrera. Té molt sentit començar així la pel·lícula perquè és una declaració de principis. És algú que es tapa a si mateix per a agafar una presència de duresa, de perfecció, d’impecabilitat, perquè ella, per ella mateixa, no es deixa ser per poder, doncs, sortir al món.”

Altres elements simbòlics associats al personatge d’ella és la manera que té d’esmorzar els ous durs, per exemple?

“Sí. Molt. És una idea una mica boja que vaig tenir rodant, no estava previst abans. I em semblava que trencar una cosa com delicada, de la manera com ella ho trenca és com si s’ho fes a ella mateixa. I després la cosa dels ous, del que és rodó, del que és circular, està ple de simbolisme. En acabat hi ha més elements d’un simbolisme que funcionen de forma quasi subliminal, però que a mi m’agrada molt jugar amb ells.”

Tens un nou projecte en marxa?

“Ara mateix estic rodant un documental sobre ramaders de porcs. I ara no tinc cap projecte nou de ficció”.





Per Joan Mirallet Valls