L’Alta Ribagorça presenta els ‘Patis Coeducatius’, amb la implicació de tota la comunitat educativa

Presentació dels ‘Patis Coeducatius’ a l’Alta Ribagorça (Foto: CCAR)

Tenir el pati somiat perquè petits i joves puguin créixer socialment i emocionalment és l’objectiu del projecte ‘Patis Coeducatius a l’Alta Ribagorça’ que aquesta setmana s’ha presentat en diversos centres escolars de la comarca. El president del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça (CCAR), Albert Palacín, ha explicat que “per primera vegada s’ha treballat conjuntament des de l’etapa infantil fins a secundària en un projecte comú”, fet que el converteix en “un projecte pioner” on s’ha implicat tota la comunitat educativa de la comarca.

Durant dos cursos s’ha implicat a tots els agents per a repensar els espais escolars i educatius per tal d’aconseguir que siguin indrets “no excloents i estimulants”. El projecte neix arran de la Taula de Salut d’infància i ha estat liderat i finançat pel Consell Comarcal amb col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics de l’Alta Ribagorça. Un equip tècnic format per especialistes en coeducació ha guiat tot el procés i ha redactat els informes diagnòstics que han permès fer una fotografia fixa dels patis i fer una proposta d’àmbit comarcal.

Alumnat, professorat i famílies han treballat, s’han format i han creat grups d’observació directa que han permès recollir dades de l’estat dels patis tant en l’àmbit físic com funcional i relacional. L’alumnat dels diferents centres s’ha involucrat en aquesta tasca, amb l’acompanyament del professorat implicat. La diversitat dels centres implicats que abasta canalla des dels 0 als 18 anys, és una de les característiques més singulars del projecte i, més encara, que abasti a tota la comarca. Aquestes característiques fan que el projecte ‘Patis Coeducatius a l’Alta Ribagorça’ sigui “únic i transversal”.

Una font al pati per a beure i sobretot jugar, xarxes a les porteries, troncs i jocs d’equilibri, espais que convidin a estar tranquils, tenir plantes per a cuidar o repintar les pistes de bàsquet són alguns dels exemples de com transformar els espais sense massa inversions. Ara caldrà que els ajuntaments, propietaris d’aquests espais, s’impliquin per a poder fer realitat els somnis de grans i petits buscant línies de finançament per a executar petits i grans canvis.