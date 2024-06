25 anys de la declaració de la vall de Sorteny com a espai natural protegit

Presentació, aquest divendres, amb motiu de la celebració dels 25 anys del Parc natural de la vall de Sorteny (Comú d’Ordino)

Aquest dissabte, 15 de juny, farà vint-i-cinc anys que la vall de Sorteny es va declarar el primer espai natural protegit d’Andorra (15/06/1999). La commemoració d’aquesta data simbòlica s’ha fet avui divendres sobre el terreny amb un recorregut fins al Refugi Borda de Sorteny per a donar a conèixer el programa d’activitats, i el jardí de les roques, la nova zona interpretativa mineral i geològica, que s’estrena aquest estiu i se suma al jardí botànic, que conté la representació de les espècies de flora més comunes que es poden trobar a la vall, de les més vuit-centes que hi ha.

El cònsol i conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Eduard Betriu, ha volgut aprofitar aquesta commemoració per a recordar la importància que va tenir aquesta ‘acció valenta’ per a protegir la vall de Sorteny. “No hi ha dubte que els nostres predecessors, amb menys informació i recursos, van tenir la lucidesa de veure la necessitat de protegir aquest lloc”, ha reconegut Betriu. Al mateix temps, el cònsol ha recordat que continua sent un espai viu on actuen els pagesos i ramaders amb les pràctiques de la ramaderia tradicional, els veïns de la parròquia i també acull el turista. “D’aquí la importància que totes les accions al voltant del Parc, vagin en la direcció de garantir aquesta convivència respectant les normatives i la conscienciació”.

Pel que fa al programa de sortides guiades per a descobrir la flora i la fauna del Parc, el cap d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Font, ha destacat l’observació de grans mamífers (isards, muflons i marmotes) els dijous 27 de juny, 25 de juliol i 8 d’agost, a les 8 hores. Una altra de les novetats que presenta el programa és una visita guiada musicalitzada, per a descobrir la botànica del parc, a càrrec de la biòloga Montse Brugulat i el guitarrista David Font, en col·laboració amb l’AR+I, que es farà el dissabte 13 de juliol. Al setembre, l’experta Aldana Álvarez qui elaborarà el primer inventari d’aràcnids del Parc farà una xerrada sobre l’aportació dels insectes en la protecció dels ecosistemes. Es tornen a oferir com altres anys, les sortides al Mirador Grau de la Llosa, a l’Estany de l’Estanyó i a les saleres amb els ramaders.

La declaració de la Reserva de la Biosfera, l’octubre de 2020, ha posat el Parc natural al mapa mundial, ja que va ser declarada la zona nucli de la Biosfera. Un reconeixement mundial que permetrà acollir a Ordino, entre el 23 i el 27 de setembre, el II seminari de la xarxa mundial de Reserves de Biosfera de Muntanya, celebrat l’any passat a la Xina. La novetat s’ha donat a conèixer en el marc de la celebració dels vint-i-cinc anys del Parc. Un esdeveniment per al que s’estan buscant sinergies amb diferents entitats i institucions del país.