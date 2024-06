El Grup Demòcrata anuncia la modificació de la LOGTU i de la Llei del registre civil, i l’impuls al registre de la propietat

El president del Grup Parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana (Consell General / Demòcrates)

Segona jornada del Debat sobre l’Orientació Política del Govern al Consell General, i torn per a les intervencions dels grups parlamentaris i del conseller no adscrit. El darrer ha estat el president del Grup Demòcrata, Jordi Jordana, que ha donat ple suport i ha garantit “compromís” amb l’acció política de l’Executiu detallada dimecres a la tarda pel cap de Govern, Xavier Espot.

A la vegada, ha desgranat la tasca legislativa que s’està desplegant des del grup, part d’ella amb vocació de tirar-la endavant els propers mesos, com és el cas d’una nova llei del Registre Civil o les primeres mesures per a garantir la sostenibilitat del sistema de pensions de la CASS.

També ha anunciat una modificació de la Llei d’Ordenament General del Territori i Urbanisme (la LOGTU) -des del consens amb la resta de forces parlamentàries- i la creació del Registre de la propietat, així com s’ha referit a la Llei de represa del cabal comunitari, la qual “haurà d’establir amb caràcter immediat de quina manera serà transposada i aplicada a Andorra la normativa comunitària” en cas que -i sempre respectant la decisió sobirana del poble-, tiri endavant l’Acord d’associació amb la Unió Europea.

Pel que fa a la modificació de la LOGTU, s’ha d’encarar des de la perspectiva d’ordenar i equilibrar el creixement del país, ha defensat Jordana. El Grup estudia mesures com la regulació dels models de construcció, la garantia urbanística o la planificació de l’ocupació del territori. En aquest darrer punt, el president Demòcrata ha defensat “una degradació gradual de l’edificabilitat, des dels nuclis urbans fins als més allunyats“. En qualsevol cas, ha afegit, són mesures que cal treballar amb la resta de grups i que també han de comptar amb la implicació dels comuns.

Amb relació al Registre de la propietat, ha exposat que, “tot i no ser la solució en si mateix” a la problemàtica de l’habitatge, “el Grup Demòcrata té el compromís de crear-lo i regular-lo“, tenint en compte “el desenvolupament del sector immobiliari al país i la major complexitat que plantegen les operacions immobiliàries“. La voluntat és que el Grup pugui presentar un primer text abans de final d’any, per a compartir-lo tant amb la resta de forces polítiques com amb els comuns i professionals implicats en aquest sector, afegint que haurà d’anar acompanyat “de la regulació dels drets reals”.

Una altra tasca legislativa molt avançada és la de la reforma del sistema de pensions. “El Grup Demòcrata no defuig de les seves responsabilitats. Estem incorporant la feina que ja es va fer la legislatura passada per a trobar un equilibri entre la sostenibilitat futura del sistema i la gradualitat en la implementació de les mesures“, ha manifestat Jordana. En aquest sentit, “ja hem compartit la nostra predisposició a implantar mesures vinculades amb l’increment gradual de les cotitzacions, l’establiment de topalls en les pensions i la fixació dels anys de cotització per a accedir a la jubilació“, mesures que, al parer del grup taronja, “s’han d’abordar en una primera etapa per a, posteriorment, amb la profunditat i rigor que mereix el tema, instaurar-ne de més estructurals de modificació del sistema o de complementació del model actual amb pilars complementaris al sistema públic“, ha considerat.

Finalment i pel que fa a la Llei del registre civil, Jordana ha avançat que està pràcticament enllestida. Ha informat que s’ha elaborat partint de tres grans eixos: l’actualització de la llei vigent -que data de 1995-, la correcció de desajustos detectats tots aquests anys -fent una aposta ferma per la digitalització-, i la seva adaptació a la llei del Codi de Família aprovada la darrera legislatura.





Suport a la llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge

També durant la seva intervenció, el president del Grup Demòcrata ha donat plena confiança al treball que s’està fent des del Govern per a entrar a tràmit les properes setmanes el Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge. Ha celebrat que la llei aprovada a finals d’any per a establir pròrrogues automàtiques als contractes de lloguer “ha aconseguit un efecte clar d’estabilització del mercat”, tot i que en cap cas “suposa una solució definitiva. Per això cal seguir treballant mesures, i un exemple és aquesta llei òmnibus que properament podran treballar els grups”. En qualsevol cas, ha volgut remarcar, “hem de reiterar el nostre compromís per a arribar a un escenari on les mesures d’intervenció ja no siguin necessàries, de forma que, el 2027, quan venci el termini de la gran majoria dels contractes d’arrendament, les tensions existents d’oferta i demanda estiguin prou equilibrades per a evitar haver de prendre noves mesures de caure similar”.

Paral·lelament, també ha defensat la necessitat de seguir millorant la qualitat del sistema sanitari -fent especial èmfasi en la salut mental-, a través de la via que proporcionarà el Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari, així com ha refermat el posicionament Demòcrata al “sí” a l’Acord d’associació. “Un acord”, ha resumit, “que ens permet projectar-nos de cara al futur, en qüestions tan importants com la demografia, el creixement urbanístic, la sostenibilitat, la transformació del sector financer, la regulació de les professions titulades, les franquícies duaneres o la coordinació dels sistemes de seguretat social“.





S’han presentat 24 propostes de resolució

En un altre ordre de coses, des del Consell General s’ha informat que s’han presentat 24 propostes de resolució en el Debat sobre l’Orientació Política del Govern (DOP). La votació de les propostes de resolució es farà aquest divendres, 14 de juny, a partir de les 12.00 hores. La informació ha estat facilitada aquesta nit de dijous.