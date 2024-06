Tecnologies per a estalviar aigua al bany

El bany d’una casa (AMIC)

En un món on la cura de l’aigua esdevé cada cop més important, la tecnologia es converteix en un aliat incalculable per a promoure l’estalvi d’aquest recurs tan preuat. En aquest article, explorarem algunes de les tecnologies més efectives per a reduir el consum d’aigua al bany de casa.

1.- Airejadors per a les aixetes. Els airejadors són petits dispositius que s’instal·len a les aixetes i redueixen el cabal d’aigua en barrejar-lo amb aire, mantenint una pressió adequada.

2.- Dutxes eficients. Els capçals de dutxa eficients poden oferir un estalvi considerable d’aigua en reduir el cabal sense afectar negativament l’experiència de dutxa.

3.- Aixetes intel·ligents. Les aixetes intel·ligents amb sensors de moviment o control per veu ofereixen comoditat i poden ajudar a reduir el malbaratament d’aigua en evitar el flux continu.

4.- Cisternes eficients. Les cisternes de doble descàrrega són una de les tecnologies més efectives per a reduir el consum d’aigua al bany. En permetre dues opcions de descàrrega, aquestes cisternes poden estalviar fins a un 60% d’aigua en comparació amb les cisternes de descàrrega única.

5.- Urinaris per a la llar. Moltes marques ja ofereixen versions per a la llar dels urinaris masculins que es poden veure als espais públics, ja que representen un gran estalvi d’aigua.





