Dos conductors “fittipaldis”, sota els efectes de les drogues, causen un accident on resulta ferida una dona que ha de ser traslladada a l’hospital

La Policia va detenir ahir dijous, a la nit, dos joves de 20 i 21 anys com a presumptes autors de delictes contra la seguretat col·lectiva per conducció temerària i sota els efectes de les drogues. Els dos vehicles, amb matrícula andorrana, circulaven a gran velocitat en sentit ascendent des de Sant Julià de Lòria efectuant avançaments i envaint en algun moment el carril contrari segons han declarat testimonis dels fets i la Policia ha corroborat amb l’anàlisi de les càmeres de Mobilitat.

Quan van arribar a la rotonda de Prat Salit, a Andorra la Vella, el conductor de 21 anys va tenir un accident amb un tercer vehicle, també amb matrícula andorrana, conduït per una dona de 32 anys que va resultar ferida i va ser traslladada a l’hospital. Per aquest motiu també se’l va arrestar com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral.