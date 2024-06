Espot és a Suïssa participant a la cimera sobre la pau a Ucraïna

El cap de Govern, Xavier Espot, en una intervenció pública (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, és a Bürgenstock (Suïssa) per a participar a la Cimera sobre la pau a Ucraïna, que se celebra durant aquest cap de setmana i que compta amb l’assistència d’alts representats polítics de països de tot el món. L’objectiu de l’acte, que està organitzat pel país alpí a petició del govern de Volodímir Zelenski, és esdevenir un fòrum de diàleg entre els estats presents per tal d’inspirar un futur procés per a una pau entre Ucraïna i la Federació Russa, que sigui integral, duradora i justa.

La cimera comença avui dissabte amb l’arribada de les delegacions i la cerimònia d’inauguració, seguida de l’obertura de la sessió plenària i de la fotografia de família. Demà diumenge, i per a concloure l’esdeveniment, prosseguirà la plenària i, a la vegada, es duran a terme sessions de treball paral·leles sobre qüestions concretes. De fet, Espot participarà durant la jornada de demà a la taula rodona titulada ‘Dimensió humana’.