Avantatges de fer servir els bastons de trekking

Senderistes amb bastons de trekking (Getty images)

Si sou dels que us agrada estar en forma, segurament ja sabreu que els bastons de trekking són un accessori bàsic en l’activitat de senderisme. Molts són els avantatges que ens aporta el seu ús, entre ells:

– Alleuja la pressió en els genolls i la columna.

– Aporta equilibri.

– Es pot temptejar el terreny pel qual s’ha de passar.

– Ajuda a defensar-se davant l’agressió de certs animals (si és el cas).

– Dona suport en cas de caigudes.

– Facilita els ascensos i els descensos.

Aquests pals, a diferència dels que es fan servir a l’esquí solen ser plegables i poden per tant adaptar-se a l’altura de cada usuari.

Per a triar un bastó adequat, cal fixar-se en els materials de fabricació. Aquests poden ser tant d’alumini com de carboni, cadascun amb els seus avantatges i els seus inconvenients. Els de carboni per exemple, són molt més lleugers; no obstant això, el seu preu és superior i no són tan resistents. Les empunyadures per la seva banda, poden ser de goma, foam o cautxú. Són més aconsellables les de cautxú perquè transpiren millor, i com més gran sigui l’agarri, també ens proporcionarà més seguretat.

Els bastons ens permeten fer més quilòmetres en el mateix temps i cansar-nos menys, però això sí, cal saber utilitzar-los de manera adequada.





La seva tècnica és senzilla, però cal acostumar-s’hi:

El primer que haurem d’aprendre és a mantenir una bona postura. Això s’aconsegueix, ajustant el bastó a una altura que ens permeti tenir els braços en un angle de 90°. Després haurem de caminar alternant els braços i cames. És a dir, el bastó dret es mourà conjuntament amb el peu esquerre i viceversa.

Cal saber a més, com anar modificant els bastons en funció del terreny. Mentre que en un terreny pla i tal com dèiem, cal mantenir-se alçat i amb els braços en angle recte, en terrenys descendents haurem d’allargar els bastons de 5 a 8 cm, mentre que en les pujades, haurem d’escurçar-los en els mateixos centímetres.