Com netejar la gespa artificial del jardí

És aconsellable netejar amb regularitat la gespa artificial (AMIC)

Quan el bon temps fa acte de presència, res és més agradable que sortir al jardí i gaudir de la suavitat de la gespa sota els peus. Per a aquelles persones que han triat la gespa artificial, l’experiència pot ser igual de plena, sempre que es mantingui adequadament.

La gespa artificial ofereix molts avantatges, des de la seva baixa necessitat de manteniment fins a la seva durabilitat. Tanmateix, per a gaudir plenament d’aquests avantatges, és essencial mantenir-la neta i ben cuidada. La neteja regular no només preserva l’aspecte de la gespa, sinó que també ajuda a mantenir-la segura i higiènica per a l’ús familiar.

Un bon reg és essencial per a mantenir la gespa artificial neta i fresca. Empra una mànega per a ruixar la superfície de la gespa. Aquest procés no només eliminarà la pols, sinó que també ajudarà a refrescar la gespa, especialment durant els mesos més càlids.

Fes servir un raspall de cerres dures per a treure fulles seques i altres residus de la superfície de la gespa artificial i eliminar la brutícia superficial.

Per a netejar les taques empra productes neutres o específics per a la gespa artificial per a rentar i desinfectar la superfície. En cas de taques difícils, com ara xiclet, pots aplicar gel sec i raspallar lleugerament amb un ganivet poc esmolat. Evita sempre l’ús de productes agressius com el lleixiu, ja que poden danyar la capa protectora UV de la gespa.





Per Tot Sant Cugat