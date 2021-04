Avui tastem: La Sobrada 2019

Que la gent demani un vi blanc i que hagi de ser de l’any, per sort, està en retrocés. Si que hi ha vins joves que estan fets i pensats per prendre durant l’any , però n’hi ha d’altres, vinificats amb les mares o amb barrica, que els aporten textures més saboroses i allarguen la vida del vi dins de l’ampolla.

Aquest és el cas dels vins blancs produïts a la zona de Rías Baixas i si, és l’Albariño.

De l’origen d’aquest raïm, hi ha diverses històries o llegendes però en cap cas s’aclareix. Uns diuen que la van portar els monjos des de Cluny al S.XII , altres que van ser els Visigots al S.V amb el nom d’Alba Rhin, que provenia de Centreeuropa, d’aquí la semblança amb la varietat Riesling. Altres diuen que és originària del sud de Galícia. Bé, sigui el que sigui, quan parlem d’Albariño, ràpidament el situem al Nord Oest Peninsular, Galícia i Portugal.

Aquesta Denominació d’Origen, està dividida en 5 subzones, O Salnés, O Rosal, Condado do Tea, Soutomaior i Ribeira do Ulla.

La subzona O Rosal està situada al sudoest de Galícia, tocant amb Portugal, i hi ha 3 pobles importants, O Rosal, Tomiño i Tui. Centrem-nos amb Tomiño.

La Sobrada és part del projecte de Thunder Wine Makers a Galícia , produït i compartit amb el celler Cazapitas.

La Sobrada 2019 és un vi fet amb la varietat Albariño 100% i que prové d’una sola vinya anomenada La Sobrada ( d’aquí el nom del vi). És una vinya de 17 anys i plantació molt típica de Galícia, que és un emparrat alt.

És un albariño pensat i vinificat a l’antiga. Que vagi creixent i madurant dins l’ampolla. Històricament els albariño són els vins de guarda de Galícia.

Tornem a La Sobrada. Està vinificat amb les mares fins a sis mesos, que li donaran més greixositat i textura al vi.

Quan l’obriu, trobareu un vi blanc amb sensacions fresques, una part de fruita d’os (préssec, albercoc) molt típic de la zona on pertany acompanyat d’una part més cítrica (llima) i un fons d’herbes d’infusió.

Quan el tasteu, notareu que té una entrada seca, però a mesura que va passant per la boca va agafant una bona textura (ens agrada dir que té textura de Musclo, ens referim a certa esponjositat) però alhora és fresc (així, no es fa pesat). Al final de la boca, trobareu un punt subtil d’amargor, que ens ajudarà a que el vi es vagi allargant a mesura que evoluciona. Un cop begut, noteu com us fa salivar i activa la boca per a fer un altre glop.

Si el voleu guardar perquè us agrada fer celler, quan l’obriu més endavant, potser veieu el color una mica més daurat, no passa res, és l’evolució dels vins blancs, que van pujant el color a mesura que es van envellint. Els aromes hauran canviat, els cítrics els notareu més confitats i apareixen uns aromes, empironeumàtics els hi diem, que ens recorden a la goma d’esborrar i fins i tot algun toc de gasolina. Són aromes que provenen de la varietat, i van sortint quan porta un temps a l’ampolla. Són fantàstics!!

A la boca, tindreu més textura de musclo i l’acidesa s’haurà calmat una mica i apareixerà amagada darrera de la esponjositat. I el final de boca serà llarg, molt llarg.

Amb què us el podeu prendre? Com volgueu, amb el que més us agradi.

Imagineu-vos-el amb un turbot a la brasa. Aquell greix que ens anirà molt bé amb aquella esponjositat del vi, els torrats de la brasa que lligaran amb la feina de les mares del vi i amb el frescor de La Sobrada ens anirà netejant la peça de peix….penseu que hem d’arribar al postre!!!

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012