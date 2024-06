La Molina estrena la temporada d’estiu amb propostes de natura i esport per a tots els públics

El Telecabina Cadí-Moixeró i el Bikepark, les activitats estrelles de l’estiu a la Molina. Foto: Arxiu

La Molina donarà el tret de sortida a la temporada d’estiu aquest cap de setmana del 15 i 16 de juny, amb una àmplia proposta per a tots els públics perquè puguin gaudir de la natura tot practicant activitats a la muntanya. L’estació gironina obrirà diàriament del 22 de juny al 8 de setembre. Durant el mes de setembre s’hi podrà accedir durant tots els caps de setmana, així com també els dies 23 i 24, i finalitzarà la temporada el cap de setmana del 5 i 6 d’octubre.

L’obertura del Bike Park, el dia 15 de juny, anirà acompanyada d’un test de material Alpinestars i de riders de la mateixa marca, que gaudiran de tots els circuits amb la resta d’usuaris.





Novetats destacades

Aquest estiu 2024 arriba amb novetats a l’estació de muntanya de la Molina, que recupera, a partir del dissabte 29 de juny, les activitats de la zona del Llac, com els patinets o els jocs d’aigua i n’incorpora de noves, com les bicicletes aquàtiques, que destaquen per permetre descobrir el llac d’una manera diferent mentre es practica esport i són aptes per a tots els públics a partir d’1,50 m d’alçada. Una altra novetat són les bicicletes elèctriques infantils per a què els més petits (de 3 a 8 anys) s’iniciïn en el món de la bicicleta i també el circuit esportiu.

Els aficionats a les dues rodes estan d’enhorabona perquè s’ha renovat i actualitzat la senyalització del Bike Park per a ampliar i millorar la informació als usuaris. La Molina Bike Park, el més gran de Catalunya, compta amb 12 circuits de descens per a riders de tots els nivells, un circuit de Cross Country i el divertit Wood Park, un espai de referència per als amants del descens i enduro de BTT. A més, podran pujar fins al Niu de l’Àliga per a gaudir de les vistes deixant la bicicleta a l’estació intermèdia del Telecabina. Fins al 30 de juny, el forfet de temporada de Bike Park es pot adquirir a un preu en promoció de 175 € per a adults i 144 € per a infants a la botiga online de l’estació. La Molina és també punt de pas i d’arribada de múltiples rutes per als que prefereixin practicar cicloturisme de carretera.

Una altra proposta millorada és el circuit Disc Golf, que s’ha remodelat. Es tracta d’un circuit similar al del golf en què els participants (individualment o en grups d’entre 2 i 8 persones) recorren una distància (en aquest cas a la zona del Llac de la Molina) i llencen discs a unes cistelles que van trobant pel camí (cadascuna amb el seu Par fixat).

Aquesta temporada, a més, les persones visitants gaudiran encara més la seva experiència, gràcies a la senyalització sobre el terreny de nous itineraris a peu.

Pel que fa a la les novetats en restauració, el restaurant Roc Blanc obrirà a partir de l’1 de juny, i el “Xiringuito” El Llac a partir del 29 de juny.

Finalment, destacar les noves webcam des del Niu de l’Àliga (2.537 m) i zona Torrent Negre (2.000 m), des d’on es podrà veure l’estat de l’estació en qualsevol moment.





Propostes a l’alta muntanya

Una de les activitats més populars de l’oferta turística a l’aire lliure de la Molina és el Telecabina Cadí-Moixeró, que ofereix un passeig singular fins al Niu de l’Àliga, situat a 2.537 metres. Un cop allà, les persones visitants poden gaudir de les vistes panoràmiques i realitzar els circuits de senderisme i interpretació: el Circuit de la Natura i el Circuit de les Mines, senyalitzats pel Parc Natural del Cadí-Moixeró. Aquests itineraris gratuïts estan dissenyats per a totes aquelles persones que vulguin acostar-se a l’alta muntanya d’una forma senzilla i es poden realitzar de manera particular o bé amb un guia especialitzat, amb qui descobrir la flora i la fauna alpina que en aquesta època mostra tot el seu encant. Es tracta d’unes rutes de dificultat física moderada i aptes per a tothom.

Una altra manera d’explorar l’estació de la Molina és a través Telecadira Cap de Comella o de les excursions i rutes en Segways. Per als més petits de casa s’hi troben activitats com: la Ruta d’interpretació de la Fauna, el Tubbing, la piscina climatitzada, els llits elàstics i jumping o el Parc d’Aventura als Arbres, entre d’altres.

A més, la Molina compta amb el Centre d’Esport Adaptat (CEA), un espai en què les persones amb alguna discapacitat poden gaudir de l’esport. Entre les principals activitats turístiques accessibles de l’estació destaquen les bicicletes de muntanya adaptades (BTT), les rutes amb bicicletes, el Parc d’Aventura als Arbres o el passeig en Telecabina.

Pel que fa als serveis de restauració estaran oberts al públic el restaurant El Bosc, la cafeteria Alabau, el Refugi Niu de l’Àliga, el Xiringuito del Llac i el restaurant cafeteria Roc Blanc.

Pionera en transformació digital, la Molina compta aquesta temporada amb la venda en línia anticipada dels bitllets per a accedir a la piscina de l’estació, així com les màquines de validació d’aquests bitllets; i manté el sistema de venda anticipada de forfets de Bike Park i bitllets de telecabina i telecadira.