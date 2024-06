Trobada Empresarial al Pirineu: Hereu advoca per diversificar, descentralitzar i desestacionalitzar el turisme

El ministre espanyol de Turisme, Jordi Hereu, just al centre de la foto (RàdioSeu)

El ministre d’Indústia i Turisme del Govern espanyol, Jordi Hereu, considera que l’interès creixent per visitar Europa és una oportunitat per a diversificar, descentralitzar i desestacionalitzar el turisme tant al Pirineu com al conjunt de Catalunya, però que en aquest canvi cal apostar per la qualitat i la sostenibilitat, i no per la quantitat i la concentració com s’ha fet fins ara. Hereu ha encetat aquest divendres al matí la segona i última jornada de la Trobada Empresarial al Pirineu, a la Seu d’Urgell.

Durant la seva intervenció, Jordi Hereu ha exposat que “l’any passat es van moure al món 1.300 milions de visitants, i el 55% van venir a Europa”, on tant Catalunya com Espanya segueixen sent un dels principals focus d’atracció de turistes, tal com ho demostra que al 2023, superada ja la pandèmia, van venir a l’Estat 85 milions de visitants, el 14% més que l’any anterior, i van gastar de mitjana un 22% més. El ministre atribueix aquest atractiu a que actualment Europa “és el model de llibertat al món”, però adverteix que això requereix gestionar-ho i governar-ho bé i que ara “el més important és la qualitat, la sostenibilitat i que aquesta activitat reparteixi beneficis a la societat, amb millors salaris”, enfront d’una demanda creixent i que cal evitar que es desbordi com ja ha passat en molts destins, tant urbans com de muntanya o platja.

Per això, el també exalcalde de Barcelona veu necessari “repartir el turisme per tota la península i evitar concentrar-ho en llocs molt concrets” i creu que això “és una oportunitat per als Pirineus”, sempre i quan es treballi per a preservar el seu principal atractiu, que considera que és el paisatge. Sobre el malestar creixent que genera la massificació, Hereu conclou que “el més fàcil és dir que no vinguin”, però que “l’atractiu del país és imparable”, i recorda que “el turisme és una quarta part de la riquesa del país” i el veu com “una base pel model social”. I sobre un dels elements que generen més polèmica actualment, els habitatges turístics, advoca per “governar el turisme” i que ajuntaments i governs tinguin “la capacitat de decidir quin turisme tenim a cada lloc”, perquè “és molt diferent el centre que Barcelona o Palma que el Pirineu” i en tots els casos els responsables locals han de “tenir la potestat per a limitar-ho, perquè si hi ha una demanda infinita pot col·lidir amb el dret a l’habitatge dels residents”.





El PERTE s’amplia a petites i mitjanes empreses

Tot i aquestes propostes per a redefinir el turisme, Jordi Hereu ha volgut posar l’accent en la necessitat de diversificar l’economia i, de fet, la primera part de la ponència l’ha dedicat a la “reindustralització i relocalització d’activitat productiva”, perquè arran de la pandèmia i la crisi de preus i subministraments Europa “ha redescobert la importància de produir més a prop”.

Per a fer-ho, veu necessari avançar en “més innovació, salaris més dignes i una societat més cohesionada”, i creu que es pot aconseguir amb instruments com els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE). Sobre aquesta línia d’ajuts, precisament, Hereu ha anunciat que aquesta setmana vinent s’obrirà una nova línia més àmplia que fins ara, per tal que se’n puguin beneficiar petites i mitjanes empreses i no només grans grups empresarials com fins ara. I ha avançat que entre els objectius del PERTE hi ha la descarbonització i els incentius al vehicle elèctric, el sector naval o la indústria agroalimentària, entre d’altres. Sobre la transició energètica, el ministre hi ha afegit que Espanya està esdevenint “líder en generació de noves energies i s’ha d’aprofitar”, perquè d’aquesta manera “s’ha deixat de ser un racó d’Europa per a passar-ne a ser porta d’entrada en energia”.

Tot i això, el representant del Govern espanyol creu que aquest avenç només es possible si es preserva “el model social europeu, que és la principal aportació d’Europa al món”. Per això, demana “construir socialment, amb una nova estratègia concertada en què les empreses són peça fonamental, com a exemple de lluita, resiliència i èxit”, tot defensant “els valors d’Europa”. Per a Hereu, durant la pandèmia i el confinament “tothom va prendre consciència de la importància que al supermercat arribin aliments, i que hi ha una cadena perquè això passi”, i “per al futur de les ciutats, cal tenir un país amb molta activitat arreu del territori”.