5 tonalitats per a lluir les ungles a les portes de l’estiu

Unes ungles ben cuidades (AMIC)

Pintar-se les ungles està de moda i ofereix una bona oportunitat per a complementar qualsevol vestit amb estil i personalitat. Amb l’arribada de l’estiu, les tonalitats càlides i vives es perfilen com les més populars. Entre les diferents opcions disponibles, alguns colors destaquen per sobre els altres.

“Groc mantega” és una tonalitat que evoca la calidesa del groc pastel, perfecte per a manicures i pedicures durant els mesos primaverals i estiuencs, ressaltant especialment en pells bronzejades. Aquest color es combina harmoniosament amb tonalitats suaus de blau, verd i rosa.

“Vermell cirera” és una opció audaç i plena de caràcter, reminiscent del color intens de les cireres. Ideal per a pells clares, aquest to aporta un toc de sensualitat i glamur a qualsevol manicura, destacant especialment en mans ben cuidades.

“Blanc trencat” es refereix a les populars “ungles lletoses”, que ofereixen un toc de distinció i naturalitat.

“Verd menta” és un to serè i lluminós, amb un lleuger aire retro que evoca la nostàlgia dels anys 50-60.

“Albercoc” ha estat nomenat el color de l’any per Pantone, combinant la calidesa del taronja amb la suavitat del rosa. Aquesta tonalitat delicada és versàtil i acollidora.





Per https://estasdemoda.com/