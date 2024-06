La Generalitat demana precaució al banyar-se en piscines, aigües interiors i platges en l’inici de la temporada d’estiu

Una nena banyant-se a la platja duent elements de protecció (Govern.cat)

Aquest cap de setmana, Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha donat per iniciada la campanya de platges d’aquest estiu, amb la qual cosa es fa una crida a extremar les precaucions durant els mesos d’estiu sobretot a les platges, però també a piscines i aigües interiors davant les previsions d’una gran afluència de banyistes. La campanya es donarà per finalitzada el 15 de setembre de 2024.

L’objectiu principal d’aquesta campanya és difondre entre la ciutadania els principals consells per a gaudir del bany amb seguretat i evitar ofegaments greus i mortals al medi aquàtic.

Cal recordar que l’any passat la campanya de platges es va tancar amb 25 persones mortes (el mateix nombre que el 2022) per ofegament a les platges catalanes, la gran majoria homes de més de 70 anys. A més, va haver-hi 11 ofegaments mortals en piscines d’ús públic i privat (el 2022 n’hi va haver 13) i un gran nombre de ferits greus, la majoria menors d’edat.

Protecció Civil fa una crida sobretot a la gent gran a prendre especial precaucions a les platges, i respecte a les piscines demanem als adults responsables de menors que en tinguin especial cura i vigilància per a evitar accidents i ofegaments.

Respecte al bany en rius, pantans i estanys la principal recomanació és banyar-se en zones habilitades especialment per al bany, ja que fora d’aquestes àrees, que no estan controlades, poden haver elements perillosos que no es veuen a simple vista. Troncs submergits, arrels, corrents o zones que semblen poc profundes, però que en realitat ho són.

Tot i que la campanya de platges ha començat oficialment aquest dissabte, en el que es porta d’aquest 2024 ja hi ha hagut una desena de víctimes mortals a les platges catalanes.





Dispositiu al CECAT de Protecció Civil i visor de platges

Durant tota la campanya de platges, des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil de la Generalitat es farà seguiment de les incidències i la seva evolució de manera coordinada amb els municipis que gestionen la seguretat a les platges i amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Enguany, personal del SEM tornarà a estar present al Centre de Coordinació d’Emergències de Catalunya per a agilitzar la transmissió i gestió de la informació de totes les incidències que es produeixin en el medi aquàtic.

A més, Protecció Civil de la Generalitat torna a posar en actiu, per aquesta campanya de seguretat en el bany 2024, la pàgina web del visor de platges interior.gencat.cat/estatplatges amb informació en línia i temps real de quines platges estan vigilades, la bandera que hi oneja en cada moment, si hi ha meduses, quin tipus i perillositat, i serveis disponibles (dutxes, banys, tipus de sorra, pendent d’entrada, activitats esportives, recursos de lleure, pàrquings, etc.). Cal recordar que el servei de vigilància i socorrisme a les platges és una competència municipal.

El visor de platges ofereix també un servei de previsió de presència de meduses a cada municipi. En cas que n’hi hagi, clicant sobre la icona amb la silueta d’una medusa, es pot obtenir tota la informació sobre el tipus de medusa de què es tracta, quines característiques té i com actuar si s’hi té contacte.





Consells de seguretat a la platja

Seguir sempre les indicacions del socorrista i de les autoritats locals

No sobrevalorar les aptituds per a nedar: s’ha de ser conscient dels perills.



No banyar-se en trobar-se malament o s’està cansat. Si s’és dins l’aigua i un es troba malament o es nota símptomes estranys, cal sortir ràpidament.



No entrar a l’aigua bruscament; la immersió s’ha de fer gradualment, sobretot si l’aigua està freda i s’ha estat al sol molt temps o si s’ha fet un esforç físic intens. Cal remullar-se primer les extremitats i després entra a l’aigua a poc a poc.



Si es practica algun tipus d’esport nàutic, s’han d’utilitzar els canals d’entrada i sortida del lloc base. No es pot envair la zona de banyistes. A les platges on no hi hagi abalisament, cal allunyar-se uns 200 metres de la costa.



No practicar esports nàutics en solitari i, en tot cas, avisar familiars o amistats sobre el lloc on es pensa dirigir-se i l’hora que es té previst tornar.



Si es va a una cala o platja no vigilada, comprovar que a la zona hi ha cobertura de telèfon 112 per si es té alguna emergència.





Consells de seguretat a piscines i bany en aigües interiors

A la piscina, prestar atenció als senyals de seguretat de la piscina pel que fa a l’ús de trampolins, palanques o tobogans, així com als que fan referència a la fondària.



Assegurar-se que una persona adulta responsable vetlla constantment per la seguretat dels infants mentre es banyen o juguen a prop de l’aigua.



No consumir begudes alcohòliques i evitar distraccions (consultar el mòbil, llegir, etc.) mentre es vigila el bany dels infants.



Assegurar-se que els infants que no saben nedar duguin posat un dispositiu (armilla, “bombolleta”, etc.) adaptat a cada edat, que n’afavoreixi la flotabilitat i que ajudi a mantenir el cap fora de l’aigua en cas que hi caiguin.



No utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc.) que pugui suposar un risc per als usuaris.



En rius, estanys i pantans, assegurar-se primer que estigui permès banyar-s’hi i siguin llocs habilitats per a fer-ho.



Fixar-se si hi ha cap cartell que adverteixi d’algun perill; fer cas de les senyalitzacions i de les indicacions dels socorristes i de les autoritats locals.



Intentar sempre anar amb companyia o informar familiars o amics d’on s’anirà.



Comprovar que a la zona hi ha cobertura de telèfon per si es té alguna emergència i cal avisar el 112.





Es trobaran tots els consells al web interior.gencat.cat/banyinterior i interior.gencat.cat/platges.