El festival ‘Art a Pinyó’ arriba a la 7a edició a la Seu

Cartell de la 7a edició de l’Art i Pinyó a la Seu

La Seu d’Urgell acollirà un any més el festival ‘Art a Pinyó’, una ruta en bicicleta per diferents indrets de la ciutat amb diverses parades artístiques. L’esdeveniment, que arriba a la seva setena edició, tindrà lloc aquest mateix dissabte, 15 de juny, a partir de les cinc de la tarda.

El recorregut d’enguany partirà novament de l’Ateneu de l’Alt Urgell i es dirigirà al Parc de la Boixadera, on Andrea Zayas oferirà una mostra d’art (17.20 h). Tot seguit, els participants es desplaçaran al Parc del Valira, espai en què Emma Villavecchia protagonitzarà un espectacle de dansa (18 h). El següent escenari serà la Sala de la Immaculada, que comptarà amb la música d’Ubaldo (18.45 h). La penúltima parada es farà al pati de la Biblioteca Sant Agustí, que acollirà un espectacle de circ amb Agustí Margarit (19.30 h), i el festival el clourà un concert de Mar Pujol (20.15 h), al Parc del Cadí. Totes les propostes, obertes a tothom, seran gratuïtes.

El projecte ‘Art a pinyó’ vol combinar l’art, les bicicletes i el Pirineu. Els organitzadors destaquen que la Seu i el seu entorn són un espai idoni per a moure’s en bicicleta i reivindiquen el seu foment com a mitjà de transport. Així mateix, el programa té la voluntat d’aprofitar espais, carrers, places i parcs de la ciutat per a expressions artístiques.