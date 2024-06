Un bany en perspectiva (AMIC)

La reforma del bany és una tasca que pot ser un autèntic desafiament per a molts. No obstant això, amb una bona planificació i tenint en compte diferents qüestions, pots transformar aquest espai en un de funcional, estilitzat i durador. Abans de començar qualsevol obra, reflexiona sobre els teus hàbits d’ús del bany. Prefereixes dutxar-te o banyar-te? Quantes persones faran servir el bany regularment? Aquesta informació t’ajudarà a prendre decisions fonamentals, com l’elecció entre una dutxa o una banyera.

La distribució del bany ha d’estar pensada per a treure el màxim profit de l’espai disponible i garantir-ne la comoditat en l’ús diari. Pensa la ubicació dels elements clau, com el vàter, el lavabo i la dutxa, de manera que es faciliti la circulació i l’accés a cada àrea.

Tria materials de qualitat que siguin resistents a la humitat, com el granit, el marbre o les rajoles. És important triar materials que s’adaptin a l’ambient humit del bany i que requereixin un mínim manteniment.

La il·luminació és un altre aspecte fonamental en el disseny del bany. Planifica la ubicació de punts de llum estratègics que proporcionin una il·luminació uniforme i funcional a tot l’espai.

A més, aprofita al màxim la llum natural incorporant finestres o lluernes, si és possible.

Busca una coherència estètica entre el disseny del bany i l’estil general de casa teva.





Per Tot Sant Cugat