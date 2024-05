Es regulen la Cancelleria Nacional i les Condecoracions d’Andorra

El primer Reglament que s’ha aprovat permet crear la Cancelleria Nacional i el Registre de Condecoracions d’Andorra (SFG)

Seguint el mandat de la Llei de protocol i cerimonial, el Govern ha aprovat el desenvolupament reglamentari que permet crear la Cancelleria Nacional i el Registre de Condecoracions d’Andorra així com els reconeixements de més alt rang que pot atorgar el Principat d’Andorra: la Creu dels Set Braços i l’Orde de Carlemany. El primer Reglament que s’ha aprovat aquest dimecres permet crear la Cancelleria Nacional i el Registre de Condecoracions d’Andorra que és l’òrgan nacional, integrat al Ministeri d’Afers Exteriors, encarregat de l’harmonització, de l’organització del sistema d’honors del Principat d’Andorra, del registre, de la gestió, de l’adquisició i de la tramitació de les condecoracions andorranes.

Així mateix, i de forma paral·lela, el Govern també ha aprovat aquest dimecres els reglaments que despleguen els reconeixements que pot atorgar el Principat d’Andorra: la Creu dels Set Braços i l’Orde de Carlemany. Pel que fa a la primera, és la condecoració de més alt rang que atorga l’Estat i és una distinció honorífica que distingeix les persones físiques (en vida o a títol pòstum) o persones jurídiques, institucions o entitats nacionals o estrangeres que: s’hagin distingit de manera extraordinària per la seva dedicació, constància, esperit d’iniciativa i treball, contribuint significativament al benefici del Principat d’Andorra; que s’hagin distingit en la promoció econòmica, social, divulgació científica, històrica o cultural, tant dins com fora del Principat d’Andorra, o bé que hagin realitzat fets de marcada transcendència. El reglament crea un Consell de la Creu dels Set Braços encarregat de decidir sobre l’atorgament de la distinció.

Al seu torn, el Reglament de l’Orde de Carlemany defineix aquesta condecoració com una distinció honorífica que té com a objecte premiar els mèrits distingits, en vida o a títol pòstum, realitzats per persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, en el seu àmbit d’activitat o que realitzin o hagin realitzat serveis rellevants a l’Estat andorrà. L’Orde de Carlemany es composa de diferents graus i s’atorga en funció dels mèrits corresponents a la persona condecorada i té en compte la reciprocitat diplomàtica.

Així mateix, també es crea el Consell de l’Orde de Carlemany. En aquesta condecoració, la decisió final correspon al Consell de Ministres. En aquest cas, la iniciativa per a atorgar una condecoració també pot sorgir d’institucions, associacions, fundacions i entitats culturals i cíviques andorranes o de qualsevol ciutadà andorrà amb un mínim de 50 signatures de suport de la candidatura.