Espot defensa que l’associació amb la UE permetrà una diversificació de l’economia basada en la innovació

Xavier Espot en la seva intervenció en la cloenda de la 35a Trobada Empresarial al Pirineu, a la Seu (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat a la cloenda de la 35a Trobada Empresarial al Pirineu, celebrada a la Seu d’Urgell, amb el lema “Liderant amb propòsit”, que el procés de diversificació de l’economia andorrana que podrà propiciar l’Acord d’associació amb la UE “ha de significar un punt d’inflexió per a facilitar la internacionalització de les empreses, perquè ens permetrà l’equivalència tècnica, les homologacions i l’acceptació dels productes andorrans com a part del mercat de la Unió Europea”.

L’entrada al mercat únic europeu possibilitaria, ha dit Espot, que Andorra assumeixi el lideratge en el seu entorn pirinenc, compartit amb França i Espanya, “per a explorar sinergies per a desenvolupar noves activitats econòmiques, fomentar la mobilitat laboral transfronterera i frenar la regressió demogràfica; i tot amb un clar compromís amb la sostenibilitat”. Espot ha subscrit les manifestacions de l’antic primer ministre d’Itàlia, Enrico Letta, present a la Trobada, sobre la importància de continuar invertint en la millora i promoció de les normes europees, i reforçar el paper del mercat únic com una plataforma sòlida que dona suport a la innovació i a la salvaguarda dels interessos.

Xavier Espot ha explicat davant del teixit empresarial català i andorrà la necessitat d’accelerar la diversificació de l’economia andorrana, després d’una etapa de millora econòmica basada en sectors com el turisme i la construcció i que obre un debat sobre el creixement sostenible de la població i dels recursos del país, com l’habitatge o les infraestructures.

En aquest sentit, el cap de Govern confia en les oportunitats que poden generar els sectors innovadors que han de permetre diversificar l’economia andorrana, tot i ser conscient de les limitacions del país per a atraure grans activitats industrials. Espot ha exposat davant de l’empresariat assistent que les prioritats del Govern passen per les noves tecnologies aplicades a diferents sectors com la salut, els esports i el sector financer. I ha destacat, en especial, el paper clau de l’educació, perquè des d’Andorra es generi a mitjà termini coneixement, innovació i desenvolupament de talent.

Ha posat com a exemple l’esport, que Andorra va establir com un dels sectors estratègics la legislatura passada esdevenint un dels pocs països a declarar-lo d’interès nacional, i que avui representa el 7% del producte interior brut amb el valor afegit de la difusió internacional de la marca de país.