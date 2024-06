Els millors colorets 2024 per a la nostra cara

Dues noies que han escollit un coloret adient per a la seva fesomia (Lefties)

És un element clau del nostre maquillatge i el gran aliat per a crear la sensació de bona cara a l’instant. Sí, parlem del coloret, capaç de marcar la diferència entre un look pla i un vibrant i saludable. Afegeix lluminositat i dimensió, realçant la bellesa natural. Avui és el nostre protagonista, ens submergim en l’univers del blush.

Les claus del coloret

Història del coloret

És un dels grans protagonistes dels vídeos de maquillatge que ens apareixen en les xarxes socials, encara que la seva presència no és una novetat. Ressaltar la bellesa ha estat un dels grans reptes que ha experimentat la humanitat, sempre que no tinguessin majors preocupacions. A l’Antic Egipte, les llavors, els fruits i l’ocre vermell eren els ingredients estrella en la combinació de pigments per a tenyir de color els llavis i les galtes.

També era símbol de salut en l’època grecoromana, encara que l’oda a la pal·lidesa de l’edat mitjana s’estengués fins al segle XX. Va ser a principis de 1900 que el seu ús es va democratitzar de la mà de grans empreses del sector. Un apunt important en la història del coloret el va marcar Isabel I, reina d’Anglaterra en el segle XVI, una de les grans impulsores de l’ús del coloret.





Com triar el teu blush

El primer pas és saber quin to és més adequat per a aconseguir un aspecte natural. A les pells clares els senten millor els tons rosats o préssec suau, mentre que a les més fosques els senten molt bé els pigments pruna o terracota. La nostra recomanació és que provis com es fon el to a la teva pell, abans d’escollir el teu.

Des de Belleza Activa només et podem recomanar que optis per productes de qualitat, que siguin pigmentats, però fàcils de difuminar, i apostis per fórmules que s’adaptin al teu tipus de pell (sigui seca, grassa o mixta).





Com aplicar el coloret

El com és fonamental en el repte d’obtenir el resultat més afavoridor amb el coloret. És important que empris una brotxa de coloret de grandària mitjana i que la carreguis lleugerament. Per a identificar la part més prominent de les teves galtes, somriu suaument i aplica el coloret amb moviments suaus i ascendents des d’aquesta àrea cap a les temples. Difumina bé per a evitar línies dures i aconseguir un acabat natural i radiant.

També és important conèixer el teu tipus de rostre en aplicar el coloret. I és que per a cares rodones, es distribueix el coloret en angle cap amunt, començant en la part més alta del pòmul. Si el teu rostre és allargat, en canvi, aplica el coloret horitzontalment en les galtes per a fomentar la sensació de plenitud. Per a cares quadrades o anguloses, difumina el coloret de manera suau amb moviments circulars per a suavitzar les línies facials.

Quant necessito? És millor començar amb una petita quantitat de coloret i afegir-ne més per a evitar un aspecte excessivament pigmentat. Ja sabem que és més fàcil afegir que treure.

Has de saber que, a més de les galtes, el coloret també s’aplica en altres punts estratègics del rostre. Un toc de coloret en el pont del nas, la barbeta i el front pot donar uniformitat al to de la pell i fomentar la coherència i la vitalitat del rostre.





Per bellezactiva.com