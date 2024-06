Problemes dentals en gossos: Com detectar-los i tractar-los

Raspallant les dents a un gos (iStock.com)

La salut dental dels nostres amics canins és una preocupació fonamental per a assegurar el seu benestar general. Sovint passada per alt, una higiene oral deficient pot conduir a una sèrie de problemes que afecten no només la boca del nostre gos, sinó també la qualitat de vida en general.

Els gossos són experts a amagar el seu dolor, cosa que fa que la detecció de problemes dentals sigui encara més crucial. Alguns senyals i símptomes als quals has de prestar atenció inclouen: Genives vermelles o sagnat; Mal alè persistent; Dificultat per a menjar o recollir aliments; Presència de sang a joguines o a l’aigua del bol, Paquets o protuberàncies a la cara; Saliva amb sang o baveig excessiu; Dolor evident en tocar el cap; Secreció nasal i esternuts freqüents.

Si observeu algun d’aquests signes al vostre gos, és important acudir al veterinari per a un examen oral complet.





Els problemes dentals del gos poden tractar-se i prevenir-se de diverses maneres:

1. Raspallant les dents de forma regular: Igual que en els humans, el raspallat dental és fonamental per a mantenir una bona higiene bucal als gossos. Fes servir un raspall i pasta dental específicament dissenyats per a mascotes i comença gradualment per a acostumar al teu gos al procés.

2. Alimentació adequada: Opta per aliments d’alta qualitat que promoguin la salut dental. El pinso sec pot ajudar a prevenir l’acumulació de placa i tosca, però assegura’t de triar una opció que s’adapti a les necessitats nutricionals individuals del teu gos.

3. Exàmens veterinaris regulars: Programa exàmens orals periòdics amb el teu veterinari per a detectar i abordar qualsevol problema dental de manera primerenca.

4. Snacks i joguines dentals: Proporciona al teu gos snacks i joguines dissenyades per a promoure la salut dental. Aquests poden ajudar a netejar les dents i enfortir les genives.

Algunes races de gossos tenen una predisposició genètica a desenvolupar problemes dentals. Els gossos de cara plana (braquicèfals) i races com els spaniels tendeixen a tenir més problemes dentals que altres. No obstant això, qualsevol gos, independentment de la raça, pot experimentar problemes dentals si no es cuida adequadament la seva higiene bucal.