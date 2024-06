Medusa torna a la ficció mexicana amb Olivia Teroba i “Todo lo que no ocurre”

Coberta del llibre “Todo lo que no ocurre”, d’Olivia Teroba (Editorial Medusa)

A partir del proper dilluns, 17 de juny, els amants de la literatura podran gaudir de l’últim treball de l’escriptora mexicana Olivia Teroba, “Todo lo que no ocurre”, amb el segell de l’editorial pirinenca Medusa. Aquest recull de contes, escrit per Teroba, ofereix una exploració profunda i diversa de temes que van des de l’amistat fins a l’autoconeixement.

“Todo lo que no ocurre” proposa una experiència literària rica i evocadora, on cada història convida a la reflexió i a la contemplació. Amb el seu estil únic i la seva habilitat per a capturar l’essència del quotidià, Teroba transporta les persones a mons imaginaris on els personatges s’enfronten a dilemes i conflictes emocionals que ressonen en el lector.

Olivia Teroba, destacada narradora contemporània mexicana, ha cultivat la seva passió per les lletres amb una formació acadèmica sòlida. Graduada en Comunicació per la Benemèrita Universitat Autònoma de Puebla (BUAP) i en Llengua i Literatures Hispàniques per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM), ha format la seva trajectòria com una veu més que consolidada que emergent en el panorama literari de parla hispana.

Durant la seva carrera, Teroba ha estat reconeguda amb diferents beques i premis que donen suport al seu talent i dedicació. Entre aquests reconeixements destaquen la seva participació com a becària del Programa d’Estímuls a la Creació i el Desenvolupament Artístic (PECDA) de Tlaxcala el 2013, així com la seva distinció com a becària de la Fundació per a les Lletres Mexicanes (FLM) en l’àrea de narrativa entre 2015 i 2017. A més, el seu treball ha estat recolzat pel Fons Nacional per a la Cultura i les Arts (FONCA) entre 2018 i 2019.

El seu talent ha estat reconegut amb diversos guardons, entre els quals destaquen els Premis Estatals de Tlaxcala Beatriz Espejo en la categoria de conte el 2013, i l’Emmanuel Carballo en la categoria d’assaig el 2018. Així mateix, ha estat honrada amb el prestigiós Premi Llatinoamericà de Conte Edmundo Valadés en la seva edició de 2017, així com amb el Premi Nacional de Literatura Jove Salvador Gallardo Dávalos en la categoria de narrativa en 2019.

«M’apropo a la literatura des d’un punt més personal, per a gaudir i aprendre. A vegades, els autors més contemporanis m’han portat a llegir els clàssics: Elena Garro va ser una gran lectora d’Homer i Virginia Woolf de Proust», assenyala l’autora.

L’obra d’Olivia Teroba destaca per la seva voluntat de conservar les temàtiques més tradicionals en el conte llatinoamericà com l’intimisme, la construcció d’un món interior que casa amb gran mestria amb estructures experimentals, convertint la literatura de Teroba en una veu indispensable per a la literatura contemporània mexicana.

«El que més intento fer amb els meus escrits és transmetre, fer servir un to molt quotidià, que estigui a prop dels lectors, i alhora descol·locar certs elements que tenim normalitzats. També es podria dir que vull sorprendre, tractar d’impregnar els contes d’una mirada diferent davant del món, on les coses que donem per fetes es posen en qüestió.»

És autora d’altres títols com Un lugar seguro (Las afueras, 2019), que navega entre l’assaig i autobiografia feminista amb dotze assajos breus que ressalten la importància de l’escriptura com un mètode de resistència enfront dels modes de supressió; Respirar bajo el agua (Paraíso perdido, 2020), obra que submergeix el lector en la vida de deu dones que habiten un entorn permeat per la violència física, emocional, psicològica; i Pequeñas manifestaciones de luz (Dharma Books, 2019) que porta el lector a llocs quotidians que abans suposaven tranquil·litat i que ara són l’escenari de diverses violències que de vegades es normalitzen, com les ciutats, la platja, els boscos, les cases i les seves habitacions.

L’obra d’Olivia Teroba, comparada amb la de Clarice Lispector, Elena Garro i Marguerite Duras, es destaca per la seva originalitat i profunditat. A Todo lo que no ocurre, escrita a partir de 2010, Teroba busca un espai propi on ser una mateixa. Els seus contes indaguen en temes com l’amistat, l’amor i l’autoconeixement a través de l’art, les drogues, la música i la contemplació. Amb una prosa que combina la minuciositat del gènere amb l’experimentació, Teroba aprofundeix en la tradició del conte a Llatinoamèrica, descrivint mons interns amb un llenguatge precís i ric que reflecteix el seu profund domini de l’art de narrar.

“Todo lo que no ocurre” estarà disponible a les llibreries a partir d’aquest dilluns, 17 de juny.