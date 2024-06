Els fallaires d’Alàs recuperaran enguany el Ball Pla, perdut des de feia mig segle

Fallaires d’Alàs en el darrer taller de construcció de falles. Autor: Marc Fargas

La propera nit de Sant Joan, i per quart any consecutiu, els fallaires d’Alàs tornaran a il·luminar el cel nocturn de l’Urgellet amb les seves falles. Com a novetat de l’edició d’enguany, l’Associació dels Fallaires d’Alàs ha incorporat la ballada del Ball Pla, que ballaran els fallaires després d’haver arribat a la plaça amb les seves falles, amb la voluntat de recuperar les velles tradicions d’Alàs i de dinamitzar la seva cita anual amb la festa del foc del solstici d’estiu.

El Ball Pla és una dansa tradicional, ballada en parelles, molt típica a molts indrets del Pirineu, caracteritzada pel seu punteig suau i sense salts. S’havia ballat a Alàs per dijous gras fins a 1970. Actualment, en el context de la baixada de falles d’Alàs, s’ha volgut recuperar amb l’ànim d’incorporar-lo a una festa que, en la seva quarta edició, ja ha esdevingut una fita obligada i molt sentida en el calendari festiu d’aquest nucli de la plana de l’Urgellet.

En la recuperació del Ball Pla d’Alàs ha jugat un paper clau el músic i dinamitzador cultural Ivan Caro, que ha dut a terme una meticulosa tasca de recerca per a recuperar la dansa, en base al testimoni de les padrines d’Alàs, amb qui s’ha entrevistat en diverses ocasions per a conèixer les característiques pròpies d’aquesta dansa, i gràcies també al fons del músic, investigador i divulgador Artur Blasco, que tenia recollida en els seus arxius una gravació de l’Estevet Sastre tocant la melodia del Ball Pla en una antiga interpretació feta a Alàs.

L’arxiu del fons de l’Artur Blasco recull una melodia també molt típica del Pirineu que recorda, en alguns compassos, la pròpia del Ball Cerdà de la Seu d’Urgell. Amb totes aquestes variables, l’Ivan Caro ha proposat recuperar aquesta dansa tradicional i adaptar-la al temps i a les circumstàncies pròpies de la baixada de les falles d’Alàs, en un acte participatiu, en el qual hi haurà una primera ballada per part dels fallaires i una segona oberta a tot el públic i que, a diferència de les ballades tradicionals, anteriors a 1970, es ballarà al voltant de la gran foguera encesa amb les falles baixades des del serrat de les Peces la propera nit del 23 de juny.