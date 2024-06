Jordi Nadal explica al Telefòrum la transició del coure a la fibra òptica, a Andorra

Els assistents al Telefòrum celebrat a Liechteinstein (Andorra Telecom)

El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal ha exposat al Telefòrum com eliminar el coure i fer la transició cap a la fibra òptica. Nadal, actual president de l’organisme, que aquest any s’ha celebrat a Liechteinstein, ha compartit com va fer aquesta transició Andorra Telecom. El Telefòrum és una trobada essencial per a petits operadors de telecomunicacions on es comparteixen experiències i coneixements.

Amb la transició cap a les xarxes de fibra òptica cada vegada més inevitable, les xarxes de coure queden enrere en termes d’amplada de banda, durabilitat, abast i velocitat. Les empreses de telecomunicacions s’enfronten al repte de què fer amb aquestes xarxes de coure que estan quedant obsoletes. Mentre algunes companyies intenten retardar la instal·lació de les xarxes de fibra per a evitar trastorns en la seva base de clients i operacions, altres són més valentes i desmantellen les xarxes de coure tan ràpidament com poden, assumint els costos i pèrdues amb l’esperança d’obtenir un avantatge inicial.

Durant la seva presentació, Jordi Nadal ha exposat les estratègies i reptes que implica aquesta transició, així com els beneficis que comporta per als usuaris finals i per al sector de les telecomunicacions en general. Ha estat una oportunitat per a compartir l’experiència viscuda a Andorra Telecom, sobre com avançar cap a un futur 100% fibra òptica, un projecte que a Andorra va finalitzar l’any 2011, moment en què Andorra va esdevenir un país 100% amb fibra òptica.