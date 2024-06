“Hit Man. Asesino por casualidad”, de Richard Linklater

El nord-americà Richard Linklater, director de la preciosa trilogia romàntica ‘Antes del amanecer’ amb Julie Delpy i Ethan Hawke, ens presenta ara una enginyosa i divertida comèdia salvatge empeltada de thriller, ‘Hit Man. Asesino por casualidad’. La història ha estat coescrita pel mateix Linklater i el protagonista principal, l’actor Glen Powell, a partir d’un increïble cas real publicat en format d’article per Skip Hollandsworth al ‘Texas Monthly’.

Gary Johnson (Glen Powell) és un professor de filosofia de Nova Orleans que esdevindrà confident policial quan es fa passar per sicari transformista, adaptant una disfressa segons el perfil de cada client que requereix els seus serveis criminals, per a poder incriminar els que el volen llogar com a assassí a sou.

Gary, l’home de les mil cares, personatge múltiple, s’enamora d’una clienta, Madison Figueroa (Adria Arjona), que vol desfer-se del marit maltractador, trencant l’acord pactat amb la Policia de no implicar-se mai en els casos. En aquesta pel·lícula plena de sorpreses i girs, la vulnerable mestressa de casa es revelarà també com una llesta i perspicaç dona, amb gust per les màscares, una ànima bessona de Gary, esdevinguda al capdavall una imprevista femme fatale del cinema negre.

La nova pel·lícula del director de ‘Boyhood’ (2014) es mostra com un brillant joc d’identitats on el personatge d’home gris de Gary es deixa portar pel seu nou personatge de sicari, d’aparença dura i de perfil atractiu, en una oportuna i hilarant reflexió sobre la doble personalitat. D’altra banda, la parella formada per Glen Powell – ‘Figuras ocultes’ (2016, Theodore Melfi), o ‘Top Gun. Maverick’ (2022, Joseph Kosinski) – i Adria Arjona – ‘El padre de la novia’ (2022, Gaz Alazraki) o la sèrie ‘True Detective’ (2015) creada per Nick Pizzolato – transmeten molt bona química en la seva relació, així com tota la rauxa i intensitat possible.