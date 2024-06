El SAAS encarrega un informe extern sobre la paga per objectius

Entrada de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Foto: Fòrum.ad

La direcció del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha encarregat una consulta jurídica a una empresa externa per a disposar d’un criteri independent sobre la demanda col·lectiva que vol presentar el comitè d’empresa, amb majoria de la branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA).

La intenció és cobrar la paga per objectius que consideren que tenen pendent i que pujaria fins a uns 6 milions d’euros. En un comunicat intern, el SAAS assegura que en cap moment s’ha negat a estudiar la sol·licitud del comitè, si bé recorda que el desenvolupament per objectius es troba a l’agenda de la negociació del pròxim conveni col·lectiu com es va acordar quan es va negociar el primer.

Fonts de la branca sanitària de l’USdA han afirmat que ja s’han adherit més de dos-cents treballadors a la demanda i que l’advocat del sindicat té previst entrar-la a la Batllia a final de mes. Els sindicalistes continuen esperant la resposta d’Inspecció de Treball a la consulta sobre el cobrament dels objectius.