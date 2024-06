Becats dos projectes de l’Alt Pirineu i Aran per a estudiar l’objecció de consciència davant l’eutanàsia i la prevenció de sinistres en la pràctica d’activitat física i esport

Els representants institucionals i els autors dels projectes becats aquesta convocatòria (Govern.cat)

Un projecte per a estudiar l’objecció de consciència i altres tipus d’objeccions del personal sanitari front la petició d’ajuda a morir arran de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 3/2021 de regulació de l’eutanàsia i un altre sobre la prevenció de sinistres en la pràctica d’activitat física i esport han estat els guanyadors de la segona edició de la convocatòria Projectes d’Investigació Biomèdica, Modalitat Alt Pirineu i Aran de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), finançada per la Diputació de Lleida i promoguda des del Departament de Salut de la Generalitat. Avui divendres, 14 de juny, s’ha fet entrega dels dos ajuts en un acte a Tremp.

L’objectiu d’aquesta beca és introduir els professionals de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran en l’àmbit de la recerca per tal d’impulsar una recerca biomèdica que arribi i s’adapti a la idiosincràsia pròpia del territori. Els ajuts, que tindran un any de durada, estan dotats amb 5.000 euros cadascun.

El primer projecte premiat té com a objectiu principal analitzar els coneixements i actituds relacionats amb l’objecció de consciència i altres tipus d’objeccions front la petició d’eutanàsia. “El fet de difondre els resultats i conclusions que s’obtinguin en aquest estudi en els hospitals de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, amb els elements de reflexió que s’aportaran sobre el tema, servirà perquè els professionals comptin amb més elements de judici a l’hora d’acollir-se, o no, a l’objecció de consciència”, ha explicat la investigadora Rosa Maria Pérez.

El segon projecte becat pretén obtenir un tall inicial en el temps per a fer una lectura descriptiva en el període d’un mes (agost 2024) en què es revisaran totes les actuacions mèdiques del territori: visites als centres d’atenció primària, visites a l’hospital de referència (servei d’urgències) i trasllats. La responsable de l’estudi, Montserrat Romaguera, ha exposat que “conèixer de primera mà la informació del que succeeix en sinistralitat esportiva en les comarques pallareses pot ser la punta de llança per a tenir una idea extrapolada del que succeeix a la regió sanitària, i també a les comarques de territoris pirinencs veïns, com ara el Pirineu oriental i el Pirineu aragonès i navarrès”.

En l’acte de lliurament de les beques, celebrat avui divendres a Tremp, el gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes, s’ha mostrat satisfet davant el fet que els premis arribin a la segona edició que, assegura, “són un incentiu per als professionals i un gran guany per al territori, ja que permeten abordar les necessitats específiques del Pirineu i, a la vegada, posen de manifest que també es pot fer recerca de qualitat lluny de les grans ciutats i dels grans hospitals”.

Per la seva part, el director de l’IRBLleida, Diego Arango, ha exposat “que es tracta d’una beca dissenyada per a fer aflorar iniciatives incipients d’investigació biomèdica més enllà del campus de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, que és on hi ha el gran gruix de l’activitat d’aquest àmbit, i que sorgeixin noves línies d’investigació pròpies del territori”. En aquest sentit, Arango ha afegit que “la idea és que els ajuts serveixin de llavor per a que aquestes línies d’investigació creixin i siguin cada cop més ambicioses”.

En aquesta segona edició dels premis, també s’han presentat els resultats dels dos projectes de la primera edició. ‘Avaluació i replantejament de l’estratègia de reperfusió en IAMEST a l’Alt Pirineu i Aran’, de Montse Navarra, està avaluant si el tractament de reperfusió coronària realitzat en els codis ictus en zones rurals allunyades com l’Alt Pirineu és el més apropiat, segons les recomanacions de les guies europees actuals. Per la seva part, el treball ‘Eficàcia i viabilitat del cribratge d’aneurisma d’aorta abdominal des d’Atenció Primària’ de Pau Surribas, ha avaluat la viabilitat del cribratge d’aneurisma d’aorta abodminal, una ecografia abdominal que utilitza ones sonores per a veure l’interior de la regió abdominal.

Des de la Diputació de Lleida, Marc Baró, diputat i alcalde de la Pobla de Segur, ha destacat que “en salut, la prevenció és essencial, i és per això que ens cal disposar d’eines d’investigació científica com les que facilita l’IRBLleida. Eines que ens ajudin a entendre millor la vida i el seu cicle inevitable de deteriorament; com l’afrontem, com el fem menys dolorós per a les persones i com l’integrem en el nostre dia a dia. Per aquest motiu, ens sentim orgullosos de finançar aquestes beques al Pirineu”.





Compromís per la recerca

Aquest compromís de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran amb la investigació queda recollit en el seu Pla de Salut 2021-2025, que contempla la recerca com una palanca de canvi del sistema de salut i inclou un eix específic encaminat a la recerca i la innovació orientades a fer front a les necessitats de salut i del sistema. A més, a Catalunya la recerca i la innovació s’emmarquen dins del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS), en què la recerca i la innovació es plantegen com a motors de transformació que aporten solucions als problemes de salut de les persones per mitjà de la integració i la generació de coneixement.