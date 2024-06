La felicitat radica en la independència personal

Omar El Bachiri. Psicòleg

Una persona que no pot decidir què fer, com fer-ho i on anar, rarament pot ser feliç. És igual que viure en una gàbia d’or, serà preciosa i admirada per molts, però estem privats de llibertat. Així doncs, queda bastant clar, que el lliure albir és la clau de la felicitat, poder decidir per nosaltres mateixos amb qui estar i en què invertir el nostre temps. Però malauradament, hi ha qui no és capaç de prendre decisions i ho deixa en mans dels altres (parella, familiars, amics, companys de feina, etc.) Depèn de les seves idees i opinions per a actuar i fer qualsevol cosa i, per tant, és un esclau de si mateix perquè, no hi ha cap barrera física que li dificulti el moviment, és la seva manera de pensar, la que el condiciona.

És una situació molt curiosa perquè quan som petits, tots desitgem ser adults per a deixar de dependre del nostre entorn, volem tenir independència econòmica i prendre les nostres pròpies decisions. Però una vegada arribada la majoria d’edat, hi ha qui rectifica i prefereix mantenir-se en la mateixa situació, perquè ser independent comporta assumir responsabilitats, fer-se càrrec dels resultats obtinguts. Això, per una banda, i per l’altra, està la gent que tot i voler la seva independència emocional i econòmica, no es veu amb forces per a lluitar per elles. Per tant, prefereix acomodar-se al seu entorn social i així no haver de pensar i encara menys, de prendre decisions.

És per això mateix que hi ha tanta gent enganxada a la seva parella sentimental tot i estar malament amb ella, no la pot deixar perquè, se sent perduda sense ella. Són persones incapaces d’anar al cine totes soles, encara que tinguin moltes ganes de veure la pel·lícula, i ja no parlem de fer un viatge, això és impensable. Igualment i referent als diners, també hi ha qui s’ha endeutat econòmicament i actualment, no té marge per a actuar en aquest sentit. No té diners ni per a fer front a una despesa improvisada del vehicle o de qualsevol electrodomèstic de casa.





També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri