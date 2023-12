Joan Verdú continua progressant en els entrenaments

Joan Verdú esquiant a Sölden. Fotos: Alexis Boichard / Agence Zoom

Joan Verdú ha tornat als entrenaments per tal de posar el cos a punt per a les pròximes cites de la Copa del Món de gegant. Ara bé, l’equip continua treballant amb la prudència que exigeix la recuperació de la lesió de l’isquiotibial, amb la qual cosa la decisió final sobre si corre o no a Val d’Isère es prendrà aquesta mateixa setmana, dies abans de la competició.

L’equip va estar primer a Reiteralm per a fer un bloc d’adaptació “que va anar molt bé”, segons ha explicat l’entrenador Juan Lago. Després, es van desplaçar a Pfelders “per a buscar una mica més de pista més difícil i canviar la condició amb aigua”, i de moment “està anant tot molt bé”, en paraules de Lago.

Pel que fa a la decisió final sobre la presència de Verdú a Val d’Isère, el dissabte 9 de desembre, es prendrà al llarg d’aquesta setmana, previsiblement el dimecres.