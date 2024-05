Abril Obiols, de La Salle La Seu, guanya el 8è Concurs WhatsApp Relats. Joan Isal, del Maria Janer d’Andorra, és segon

Cartell del Concurs WhatsApp Relats

El Concurs WhatsApp Relats, per a alumnes de 4t d’ESO i nivells equivalents de l’Alt Pirineu, Aran i Andorra, segueix creixent. La vuitena edició ha comptat amb la participació de 810 alumnes, de 17 centres educatius d’arreu del Pirineu. Cada participant havia d’escriure un relat breu, d’un màxim de 100 paraules, en base a un enunciat comú.

La guanyadora ha estat una alumna urgellenca, Abril Obiols, del Col·legi La Salle. I una altra participant de la Seu ha obtingut el tercer premi, Ona Porté, de l’Institut Joan Brudieu. El segon lloc ha estat per a Joan Isal, del Col·legi Maria Janer d’Andorra.

Enguany el text inicial escollit era “Si us plau, diga’m que sí”. Un comitè avaluador, integrat per tècnics pedagògics del Ministeri d’Educació del Govern d’Andorra, del Departament d’Educació de la Generalitat i de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, van fer inicialment una selecció de 100 relats, els quals van passar a la consideració del jurat, que va estar format per Isidre Domenjó, Iñaki Rubio, Mariona Bessa, Íngrid Colilles, Júlia Fernández, Manel Figuera, David Gálvez, Montse Milan, Enric Quílez i Inés Sánchez. El jurat va escollir 10 finalistes i, entre aquests, va triar un primer, un segon i un tercer premi.





Els alumnes premiats han estat:

1r premi: Abril Obiols Martínez. Col·legi La Salle. La Seu d’Urgell. Alt Urgell

2n premi: Joan Isal. Col·legi Maria Janer. Andorra

3r premi: Ona Porté Julian. Institut Joan Brudieu. La Seu d’Urgell. Alt Urgell





Finalistes:

4t premi: Lucas Rafael Salomon Flores. Institut d’Aran. Vall d’Aran.

5è premi: Valentina P. Jiménez. Institut Pere Borrell. Cerdanya.

6è premi: Ares Casal Suils. Institut Morelló. Esterri d’Àneu. Pallars Sobirà.

7è premi: Martí Costa Castells. Institut Pere Borrell. Cerdanya.

8è premi: Clara Saavedra. EASESC. Andorra.

9è premi: Mariona Fustà Canturri. Col·legi La Salle. La Seu d’Urgell. Alt Urgell.

10è premi: Irene Jerez Ramis. Institut Pere Borrell. Cerdanya.

El lliurament de premis es farà d’aquí a pocs dies als respectius centres d’ensenyament dels alumnes que han estat guardonats. El primer premi consisteix en una tauleta electrònica; el segon, en un rellotge intel·ligent; i el tercer, en una motxilla per a ordinador. Els set finalistes restants rebran cadascun d’ells un joc d’auriculars sense fils.

El concurs ha estat organitzat pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra, el Servei Educatiu Alt Urgell del Departament d’Educació de la Generalitat, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i l’Associació Llibre del Pirineu.