L’antiga línia d’alta tensió Encamp-Grau Roig quedarà desmuntada a principis de 2025

Una de les torres d’alta tensió que seran retirades (FEDA)

Amb l’adjudicació dels treballs per a retirar l’antiga línia d’alta tensió Encamp-Grau Roig, FEDA ha donat el tret de sortida a un procés que acabarà, previsiblement, a principis del 2025. Després que tots els trams de la nova línia d’alta tensió que la substitueix es posessin en funcionament el 2023 i hagin estat uns mesos donant servei satisfactòriament entre les ETR de Grau Roig, Ransol, Encamp i la nova ETR de la Gonarda, FEDA dona llum verda al desmuntatge de la línia obsoleta. Un desmuntatge que alliberarà diversos espais públics i privats i allunyarà la línia dels nuclis urbans.

El director general de FEDA, Albert Moles, ha explicat que les noves instal·lacions funcionen de manera idònia i ha expressat la satisfacció per a poder engegar el desmuntatge d’una línia que “es va fer al fons de la vall, on ja fa anys que hi ha molts nuclis urbans”. Ho ha fet en un acte per a presentar els treballs a la premsa amb la presència dels cònsols majors de les parròquies beneficiades per la retirada de l’antiga línia —el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, i la cònsol major d’Encamp, Laura Mas—.

L’execució d’aquest projecte materialitza el compromís de FEDA amb la retirada de l’antiga línia, reduint l’impacte paisatgístic i, especialment, sobre les zones urbanitzades de la Vall Oriental, a banda d’alliberar terrenys particulars i públics. La nova línia que la substitueix, que passa únicament per terrenys públics i fora de nuclis urbans, va concloure el 2023 el projecte previst al Pla sectorial d’infraestructures energètiques, per a preparar la xarxa per al futur i per al creixement de la demanda que comportin, per exemple, la calefacció elèctrica i la mobilitat, en el marc de la transició energètica.

Precisament, els cònsols majors de Canillo i Encamp han destacat també aquest punt. Alcobé ha celebrat que l’equipament de transport elèctric d’aquestes parròquies, i de tot el país, s’hagi adaptat a les necessitats futures amb una millora de la infraestructura. Mas, per la seva banda, ha valorat molt positivament “l’alliberament de terreny comunal i privat” i la millora paisatgística que suposa. “És una millora per a tots nosaltres”, ha afegit. La unió temporal d’empreses (UTE) formada per l’operador francès de transport elèctric, RTE, i la constructora andorrana Cevalls, serà l’encarregada de dur a terme els treballs. Les empreses ja han començat la fase preparativa en col·laboració amb FEDA i aviat duran a terme les visites i càlculs addicionals necessaris per a poder actuar des del setembre sobre el terreny.

Aquestes actuacions inclouen el desmuntatge dels cables dels 17 quilòmetres de línia, 93 pilones i altres equipaments accessoris entre Encamp i Grau Roig. L’obra estarà dividida en cinc trams que començaran pel costat de Grau Roig per a adaptar el calendari als moments de menys activitat en cada zona. Donada la complexitat d’una xarxa d’alta tensió hi ha diferents fases, començant pel desmuntatge del conductor, després les torres i per últim, la retirada de la fonamentació. La previsió és que els treballs puguin acabar a principis del 2025. A banda del desmuntatge de la línia, les pilones i l’enderroc dels fonaments de formigó, el projecte contempla la restauració ambiental de les zones afectades i els accessos.

De fet, totes les accions garantiran el mínim impacte ambiental i la màxima seguretat possible. Se senyalitzaran els treballs prèviament, es retiraran tots els materials desmuntats o enderrocats a un centre de gestió de residus autoritzat i es protegirà l’entorn. L’obra no tindrà cap afectació sobre el subministrament elèctric de la clientela.