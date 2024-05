GrandValira Resorts i la pionera Enriqueta Pedescoll Galí protagonistes dels premis CEA 2024

Els guardonats en els premis CEA 2024 (CEA)

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) amb el patrocini de Creand–Crèdit Andorrà, ha lliurat els premis de reconeixement empresarial en el decurs de la Gala CEA que ha tingut lloc la nit d’aquest dimarts, 14 de maig, a Andorra la Vella. Els premis CEA 2024, que l’entitat va crear l’any 2016 amb motiu del seu desè aniversari, tenen caràcter biennal i en la cinquena edició han reconegut la tasca de 10 empreses i personalitats.

El lliurament dels guardons s’ha dut a terme al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot; el síndic general, Carles Ensenyat; diversos membres de l’Executiu; la majoria dels cònsols del país; així com el president de la CEA, Gerard Cadena, qui ha donat la benvinguda als prop de 200 assistents a la cerimònia.

Cadena, en el seu discurs inicial ha destacat que “les empreses les fan les persones i les relacions de lleialtat i de confiança que hi ha entre elles. De fet, bona part dels premis van encaminats a reconèixer de manera directa polítiques d’empresa que impacten de forma positiva en els assalariats: la igualtat, la inclusió, la gestió dels sèniors.”





Els guardons

Les empreses patrocinadores de l’esdeveniment han estat les encarregades de lliurar els premis de les deu categories d’enguany: Premi FEDA a la Sostenibilitat; Premi AR+I a l’Emprenedoria i/o Innovació; Premi Andorra Business a la Projecció Internacional; a l’Empresa Inclusiva; i a la Trajectòria Empresarial, juntament amb el Reconeixement personal a l’activitat de promoció de Marca Andorra.

A més dels premis també s’han lliurat els guardons destinats a posar en valor la tasca de les microempreses, la promoció de la igualtat i el reconeixement a les persones pioneres d’aquest país, a les empreses que promouen la gestió sènior.

El Premi a la Trajectòria Empresarial ha estat per a Viladomat Esports. El guardó l’ha recollit el cofundador del grup, Joan Pallàs. Aquesta categoria destaca aquelles empreses que durant la seva trajectòria han demostrat la solvència i els coneixements per a superar els inconvenients i mantenir-se com un referent empresarial.

El Premi FEDA a la Sostenibilitat s’ha concedit a BOMOSA. En la categoria de Projecció Internacional ha estat guardonada l’empresa Martí Motos. Amb aquest premi, el jurat distingeix aquelles empreses que aconsegueixen desenvolupar la seva activitat empresarial a diferents llocs del món.

El Premi Andorra Recerca +Innovació a l’Emprenedoria i la Innovació ha estat per CELLAB en reconeixement per la implementació amb èxit d’una nova idea, servei o producte.

En la categoria de Reconeixement personal a l’activitat de promoció de la MARCA ANDORRA les sòcies i socis de la CEA, a través del vot telemàtic, han atorgat el seu vot a GrandValira Resorts.

El Grup Pyrénées ha rebut el Premi a l’Empresa Inclusiva, guardó que posa en valor la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional. El premi Gestió Sènior ha estat per a Perfumeria Júlia.

FEDA, ha estat mereixedora del guardó a favor de la igualtat i el premi per als autònoms i micro empreses ha recaigut en CAMPERLOVE. Finalment, el reconeixement als pioners d’Andorra, en aquesta convocatòria ha estat per Enriqueta Pedescoll Galí.

Després del lliurament s’ha celebrat un sopar de gala per a 200 persones.

Amb la finalitat de mantenir la vocació social de l’esdeveniment, els Premis CEA 2024 han habilitat una fila zero a través del web www.cea.ad per a fer donatius en favor de les noves línies empresarials del servei d’integració laboral de la Creu Roja Andorrana. El canal per a fer aquests donatius encara restarà obert uns dies.