Cellab guanya el Premi AR+I a la Innovació de la CEA

Vanessa Arroyo, directora d’AR+I, lliurant el guardó a Alexandre Marfany, CEO de Cellab (Cellab)

El premi AR+I a la Innovació dels Premis CEA 2024 ha estat per a Cellab. Aquest acte celebrat ahir dimarts, 14 de maig, al Centre de Congressos d’Andorra La Vella, organitzat per la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha reconegut la biotech andorrana com l’empresa més innovadora. Aquest guardó premia a una companyia que aconsegueix triomfar, implementant amb èxit una nova idea, servei o producte.

La directora d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Vanessa Arroyo, va ser l’encarregada d’entregar el premi a Alexandre Marfany, CEO de Cellab. Durant el parlament, Marfany va agrair al jurat i als assistents l’assoliment d’aquest guardó tot posant en valor “que aquest reconeixement no tan sols avala la nostra trajectòria, sinó que també reafirma la importància de la innovació i l’emprenedoria en el teixit econòmic andorrà”.





Sobre Cellab

És la primera empresa biotecnològica andorrana, fundada al 2014 i que disposa de tres àrees d’activitat: Cellab CDMO, dedicada a la fabricació de medicaments de teràpies avançades, Cellab Cellbank, banc privat de cèl·lules mare neonatals i adultes, Cellab i+D, àrea on es desenvolupen i produeixen tractaments innovadors per a hospitals i grups de recerca.

Cellab compta amb l’autorització del Ministeri de Salut del Govern d’Andorra com a laboratori farmacèutic, amb les acreditacions de les Good Manufacturing Practices (GMP) per part de l’Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) i de l’AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies).