Baró pregunta al Govern pel “col·lapse a Tributs i fronteres”

Pere Baró, conseller general socialdemòcrata (PS)

El conseller general del Grup parlamentari socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat avui dijous, a Sindicatura, una bateria de preguntes escrites sobre “el col·lapse que el departament de Tributs i fronteres està patint des de fa unes setmanes, tal com s’ha fet palès a través dels mitjans de comunicació”, assenyalen des del PS.

Baró ha preguntat al Govern per les causes de la disfunció i per les actuacions realitzades per a afrontar amb normalitat la campanya de recaptació de l’IRPF d’enguany, així com les previstes per a evitar aquestes situacions. Així mateix, el conseller general del PS també ha sol·licitat conèixer quins són els mecanismes de comunicació existents entre Tributs i fronteres i la ciutadania, el nombre de personal que hi ha al departament en comparació amb l’any 2016 -quan es va patir una situació similar a l’actual- i les formacions que han rebut sobre canvis tècnics i reglamentaries, així com les noves figures impositives.

El també president del PS ha demanat pel càlcul del temps mitjà d’espera i d’entrevista dels gestors el primer trimestre d’aquest any i la xifra de persones que han visitat Tributs i fronteres en aquest període en comparació amb el de 2016. Finalment, Baró també ha preguntat si Govern considera que la pàgina web està preparada per a no tenir més disfuncions i evitar, així, que les consultes presencials incrementin de forma sobtada.